Tous les détails du combat de célibataire de Greg Grippo et Katie Thurston

Salut, les spoilers pour la saison de The Bachelorette de Katie Thurston sont à venir ! Ne continuez pas à lire si vous ne voulez pas savoir ce qui se passe !

Il ne reste plus que quelques épisodes de la saison Bachelorette de Katie Thurston, et à ce stade, vous êtes probablement bien conscient qu’elle finit par—DIVULGACHER !!!!!—Fiancé à Blake Moynes. Ce qui, bien sûr, mais les esprits curieux veulent savoir ce qui se passe entre Katie et Greg Grippo, car leur chimie a également été hors des charts cette saison. (Même un expert en langage corporel était d’accord !)

Selon Reality Steve, les choses sont sur le point de devenir très gênantes ce soir entre Katie et Greg, ce qui signifie qu’ils se disputent massivement après qu’il soit allé dans sa chambre pour discuter du fait qu’il “estimait qu’il avait une sorte d’assurance de Katie, c’était lui, ou sentait qu’il serait choisi, mais il ne comprenait pas pourquoi elle était toujours impliquée avec d’autres hommes. »

Craig Sjodin.

La sortie de Greg de l’émission ce soir ne serait pas “jolie” et c’est une situation de “fusion” à part entière. Steve rapporte: «C’est fondamentalement un combat qu’ils ont. Un combat qui va et vient. Il lui parle, s’en va, puis elle va lui parler, puis on s’en va, et ça continue. On m’a dit qu’ils n’arrêtaient pas d’aller et venir l’un contre l’autre “pendant des heures”.

Le « combat d’éclatement » se produit pendant une journée de congé entre les dates de la nuit et oblige Greg à quitter le spectacle. Réalité Steve dit : « Greg a vraiment du mal à comprendre pourquoi elle voudrait être avec quelqu’un d’autre, et ça dégénère à partir de là. À tel point qu’on m’a dit : “C’est le pire combat que nous ayons jamais vu dans cette émission.”

Apparemment, les deux parties ont élevé la voix et pleuré pendant la conversation, mais à déterminer exactement combien de cela nous verrons à l’écran. Restez à l’écoute, je suppose .

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io