Tous les détails qui ont été mis à jour dans la Volkswagen Polo 2021 | Moteur

Plus cool et plus jeune que nous ne pourrons jamais trouver avec ce véhicule qui suscite tant d’intérêt.

Les véhicules utilitaires étaient quelque peu à la traîne dans certaines marques par rapport à certains de leurs frères de gamme. Un exemple clair de ceci est le Polo Volkswagen, un modèle qui était dans l’ombre de la Golf mais qui montre désormais sa poitrine grâce à une mise à jour transcendante qui apporte d’importantes nouveautés.

Et est-ce que l’utilitaire Volkswagen a subi une série de changements qui affectent l’esthétique, la technologie et la mécanique. Avec tout cela, ceux de Wolfsburg ont réussi à rajeunir la Polo afin de pouvoir supporter avec ténacité le passage du temps et les nouveaux rivaux qui se cachent sur le marché.

Tout ce que vous devez savoir sur Xiaomi Mi Band 6, le bracelet d’activité qui va conquérir à nouveau le monde, pas cher et avec de nombreuses fonctions.

La Volkswagen Polo 2021 fait peau neuve: plus cool que jamais

En commençant par la partie esthétique, nous trouvons une face avant renouvelée dans laquelle se détachent les phares à LED reliés entre eux par une bande de lumières. Le pare-chocs avant reçoit également des modifications, qui sont transportées vers l’arrière, une zone dans laquelle de nouveaux pilotes en forme de «L» couché font leur apparition et une nouvelle position pour le nom de Polo.

Dans la cabine il y a un nouveau volant, Instrumentation numérique 8 pouces -bien que dans les finitions supérieures, il peut être de 10,25 pouces- et un nouvel écran d’infodivertissement qui peut être de 6,5 ou 9,2 pouces. Le panneau de climatisation se distingue également, qui, bien que physique, dispose d’un nouveau panneau de boutons.

En ce qui concerne la technologie, la Volkswagen Polo 2021 fait ses débuts ce que l’on appelle Assistance de voyage IQ.DRIVE, un système de conduite partiellement automatisé qui combine le régulateur de vitesse adaptatif avec l’avertissement de sortie de voie pour fournir une assistance à des vitesses allant jusqu’à 210 km / h.

On retrouve aussi des nouveautés dans la mécanique, fonte désormais composée uniquement et exclusivement d’options essence. Avec cela, on retrouve le 1.0 MPI de 80 CV en version accès avec une boîte manuelle à cinq rapports et qui est suivi par le 1.0 TSI de 95 CV avec la même boîte de vitesses ou DSG de 7. En haut de gamme pour le moment est le même 1.0 TSI mais développant 110 ch de puissance et uniquement avec boîte de vitesses DSG. Il met également en évidence la présence du 1.0 TGI de 90 CV, une variante qui utilise le GNC comme seconde vie.

Cet article a été publié dans Top Gear par Javier López.