Tous les détails sur la baby shower intime de Kylie Jenner

Khloe a maintenu la sécurité de la douche de bébé au maximum et Même les paparazzi ne pouvaient pas prendre de photos de l’événement. TMZ rapporte également que Kylie accouchera probablement bientôt en 2022, voire dans les derniers jours de décembre, car lorsque sa grossesse a été annoncée en août, elle avait déjà quelques mois.

On ne sait pas encore quel est le sexe du bébé de Jenner et Scott, qui sera le frère du chouchou des internautes : Stormi. En plus de ce qui s’est passé au concert d’Astroworld et des poursuites en cours, il y a aussi des Des rumeurs de séparation entre Kylie et le rappeur, en raison d’un article publié dans W Magazine. Mais ces rumeurs ont déjà été démenties par Khloe.