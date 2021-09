Tous les détails sur la bague de fiançailles de 200 000 $ de Christina Haack

La troisième fois, c’est le charme !

Il y a quelques heures, le lundi sept. 20, Christina Haack a annoncé ses fiançailles avec Salle Josué. L’agent immobilier basé en Californie du Sud a proposé à la star de HGTV à la suite d’une romance éclair qui a commencé plus tôt cette année.

Christina, qui était auparavant mariée à la co-star de Flip ou Flop Tarek el-moussa et personnalité de la télévision Fourmi Anstead, porte maintenant une bague en diamant et platine taille radieuse, que le bijoutier Benny Hayoun de Benny and the Gems a dit à E! News vaut environ 200 000 $.

Le cierge magique de 5 carats a été sélectionné à la main par Joshua, qui, selon Benny, a joué un rôle essentiel dans la réalisation de la bague de rêve de Christina.

“Il savait exactement ce qu’elle voulait”, explique le bijoutier. “Il était confiant et voulait choisir la meilleure bague possible. Il voulait le diamant parfait pour elle.”

Benny révèle qu’il a fallu cinq jours pour terminer la bague faite à la main, que Joshua “a insisté” pour qu’elle soit conçue avec du métal brut plutôt que dans un laboratoire. “Il voulait que ce soit sentimental de cette façon”, note-t-il.