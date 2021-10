Tous les détails sur la lune de miel de Tarek El Moussa et Heather Rae Young

« J’ai aussi vraiment hâte d’aller à Dubaï », a ajouté Heather, « et de pouvoir explorer la ville et découvrir la culture. »

Le couple a déjà les yeux rivés sur quelques sites à Dubaï également. L’agent immobilier a déclaré qu’il espérait visiter le Burj Khalifa, le Dubai Mall et un restaurant sous-marin.

Heather et Tarek ont ​​dit « oui » le 23 octobre. La cérémonie a eu lieu un peu plus d’un an après les fiançailles du couple en juillet 2020. Comme les fans s’en souviendront, la star de Flipping 101 a posé la question sur l’île de Catalina en Californie à l’occasion de leur premier anniversaire.

Maintenant, le duo a hâte de commencer ce prochain chapitre ensemble. « Il m’a fallu des hauts et des bas dans ma vie pour t’atteindre, @therealtarekelmoussa, mais je suis tellement contente de t’avoir trouvé », a écrit Heather dans un post Instagram en septembre. « Avoir quelqu’un qui m’aime pour moi tous, quelqu’un qui me pousse à être de mon mieux, quelqu’un dont je peux constamment apprendre et quelqu’un avec qui je peux parler sans cesse de chaque petite et grande chose, c’est ce qui me rend si fier d’être avec vous. «