Tous les détails sur la mode finale de la saison 18 de Bachelorette

Malheureusement, celle de michelle jeune la saison de The Bachelorette est terminée. Au cours de l’épisode de cette semaine, les deux derniers gars de Michelle Nayte Olukoya et Brandon Jones passer du temps de qualité avec ses parents. Elle a également eu son dernier rendez-vous avec chacun des gars avant la proposition.

Il y a eu du chagrin dans cet épisode (malheureusement), des moments d’amour et, bien sûr, beaucoup de styles à la mode. Nous avons appuyé sur pause, pris des captures d’écran et fait des recherches pour trouver les tenues de cet épisode final, afin que vous n’ayez pas à le faire. Continuez à faire défiler pour voir quelques dernières modes dignes d’une rose d’Amazon, Revolve, Intermix, Saks Fifth Avenue et Net-a-Porter.