Tous les détails sur la proposition de Travis Barker à Kourtney Kardashian

Une fois qu’ils se sont dirigés vers le centre des roses, Travis s’est mis à genoux et « a professé son amour pour elle et l’a remerciée d’avoir fait de lui une meilleure personne », selon la source.

« C’était super émouvant et sentimental. Kourtney était si heureuse et était vraiment émotive », a déclaré l’initié. « Elle a pleuré et n’a pas pu s’empêcher de dire: » Je t’aime. « »

Et, bien sûr, la famille Kardashian-Jenner était là pour célébrer le grand moment. La source dit Kris Jenner, Khloe kardashian, Kim Kardashian, Corey pari et plus de proches ont été témoins de la proposition, ajoutant: « Ils étaient tous dans le coup et les ont surpris par la suite à l’intérieur de l’hôtel. Ils font tous la fête dans le restaurant et ont un espace privé. »