Tous les détails sur l’Asus Zephyrus G14 et la bête Zephyrus Duo 16 à deux écrans | Jeux

Asus a été planté au CES 2022 de Las Vegas avec beaucoup d’équipements pour jouer, mais comme d’habitude, son Zephyrus Duo est celui qui attire le plus l’attention grâce à son double écran et aux composants les plus récents. Cependant, ce n’est pas le seul Zephyrus qui a été présenté cet après-midi et qui est accompagné du nouveau G14.

Le fer de lance d’Asus pour ces premiers mois est le Zephyrus Duo 16. Nous avons déjà analysé quelques Duo avec lesquels jouer et cette génération a non seulement plus de sens, mais veut aussi devenir l’ordinateur portable parfait pour travailler et jouer.

Commençons par parler de l’écran, car il est spectaculaire. Pour commencer, il a Dolby Vision et a 100% du spectre DCI-P3. C’est un panneau MiniLED avec DisplayHDR 1000, ce qui en fait l’un des plus avancés en termes de HDR du marché.

Il a une résolution QHD à 165 Hz et est une excellente option, en particulier pour profiter des jeux vidéo.

Cependant, il existe une version avec un panneau appelé ROG Nebula Display qui a deux résolutions différentes et des fréquences Hz presque nativement.

A) Oui, nous pourrons jouer en FullHD à 240 Hz ou choisir de mettre une résolution 4K lors de l’édition de photos ou de vidéos, mais avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cet écran est également conforme à 100 % du spectre DCI-P3.

Désormais, si l’écran est un vrai passe-partout, l’intérieur n’est pas en reste. nous pourrons mettre jusqu’au Ryzen 9 6980HX, l’un des processeurs les plus avancés aujourd’hui à côté du GPU Nvidia RTX 3080 Ti.

Tout ce que vous devez savoir pour acheter un ultrabook et ne pas mourir en essayant : modèles, fonctionnalités, que choisir et que télécharger pour faire le meilleur achat.

Le processeur a du métal liquide pour la dissipation, ainsi que des ventilateurs avec un nouveau design qui, d’Asus, prétendent qu’ils sont très silencieux.

La RAM est en DDR5, on va pouvoir configurer jusqu’à 4 To PCIe 4.0 en Raid 0 et nous prenons en charge HDMI 2.1, nous pouvons donc le connecter à un moniteur ou à un téléviseur compatible pour profiter de la meilleure qualité d’image.

Les Zephyrus G14 sont entièrement AMD avec dissipation de métal liquide

D’un autre côté, nous avons le renouvellement du G14. Le G14 est un petit ordinateur portable, mais robuste grâce à ses composants et la version 2020 l’aimait à la fois pour les jeux et le travail.

Cette nouvelle génération est livrée avec des panneaux ROB Nebula Display au format 16:10 avec des cadres très, très fins et pratiquement sans menton, mais avec une webcam avec Windows Hello sur le dessus. C’est exact, car la génération précédente n’avait pas d’appareil photo.

Le panneau a une résolution QHD, un rafraîchissement de 120 Hz, une réponse de 3 millisecondes, une luminosité de 500 nits et couvre 100% du spectre DCI-P3. Comme le Duo 16, il prend en charge Dolby Vision.

À l’intérieur, nous avons une RAM DDR5 à 4 800 MHz et un combo CPU et GPU d’AMD. le le processeur est à la hauteur du Ryzen 9 et le GPU peut être le RX 6800S.

Cependant, tant le GPU que le processeur ont une dissipation par chambre à vapeur et métal liquide, ce qui a permis à Asus d’augmenter la consommation (et donc la puissance) du GPU jusqu’à 105 W.

Et dans la conception, c’est un ordinateur portable assez compact avec un poids de 1,65 kg, une épaisseur de 18,5 millimètres et un panneau LED sur le couvercle que nous pourrons personnaliser.,