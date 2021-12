Tous les détails sur le plan de mariage de Michelle Young et Nayte Olukoya

ET! News : Quels étaient les noms de code ?

MA: Le mien était « Red » parce que toute la saison, c’était cette blague vraiment drôle sur le fait qu’il était mon drapeau rouge personnel. Donc, dans mon téléphone, c’est « Rouge ». Et puis mon nom était dans son téléphone à l’envers.

NON: À l’envers, ouais. J’épelerais son nom à l’envers. Et puis quand je parlais à mes amis et que j’allais voir Michelle, pour mes amis qui savaient, on disait juste « Charles ». Alors, « Ouais, je suis sur le point d’aller voir Charles », mon beau-père. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, ils pensent simplement que je traîne avec mon beau-père.

E ! : Vous les gars ont reçu un acompte pour une maison et ont mentionné que vous cherchiez déjà une maison. Nayte, tu viens au Minnesota. Cela a-t-il changé vos plans de ce que vous recherchiez?

MA: Je ne sais pas si cela a trop changé quelque chose, plus juste en quelque sorte vraiment accéléré le processus de quelques mois. Mais maison idéale, je ne sais pas, j’ai l’impression qu’on est des gens plus modernes. Mais comme si nous étions d’accord pour mettre de la sueur dans la maison, la faire nôtre, y mettre nos petites touches. Ainsi, nous ferons en sorte qu’il se sente comme à la maison, où qu’il soit.

NON: Je ne pense pas que cela nous ait encore complètement touché, donc une fois que tout cela sera fait, nous allons certainement chercher, mettre à jour un peu nos recherches.