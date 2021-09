Tous les détails sur l’expérience du tapis rouge des Emmy Awards 2021 d’E!

in

samedi 18 septembre

11 h 30 HE / HP

Daily Pop: Live Emmy Special avec des co-animateurs Justin sylvestre, Morgan Stewart et co-hôte invité Erin lim rhodes mettra en lumière les grandes histoires d’Emmy, mettant en vedette Entertaining Expert Paul Zahn EN DIRECT en studio montrant comment organiser une Emmy Party Extravaganza avec des touches de spectacles nominés aux Emmy Awards, puis Emmys Expert Jacqueline Colley est de retour EN DIRECT pour prédire qui gagnera contre qui devrait gagner et Royals Expert Jonathan Sacerdoti nous emmène à travers la réalité contre la fiction sur The Crown.

dimanche 19 septembre

16 h 30 HE / 13 h 30 HP

Live From E ! : Compte à rebours pour les Emmys 2021 avec E! Co-animateur de Nightly Pop Nina Parker, styliste de célébrités Brad Goreski et membre de la distribution de The Real Housewives of Beverly Hills de Bravo Lisa Rinna.

18 h HE / 15 h HP

Live From E ! : 2021 Emmys avec invité spécial Karamo et les panélistes E! Co-animateur de Nightly Pop Nina Parker, correspondant de style E! Zanna Roberts Rassi et éditeur Rotten Tomatoes Jacqueline Coley.

19 h HE / 16 h HP

En direct d’E! Flux mettant en vedette un expert de la culture pop Naz Pérez.

23 h HE / 20 h HP (Immédiatement après les Emmys)

En direct de E ! : After Party des Emmys 2021avecRocsi Diaz,Naz Pérez etDanny Pellegrino.