Tous les détails sur l’histoire surprenante de la Peugeot 905 | Moteur

Un moteur de Formule 1, une carrosserie aérospatiale et Jean Todt à la barre : c’est l’histoire de la Peugeot 905, la voiture qui a triomphé au Mans et scellé la fin d’une époque.

Avec la 89e édition des 24 Heures du Mans au programme de ce week-end, nous souhaitons revenir sur quelques-unes des grandes légendes que cette épreuve a donné dans ce presque siècle de vie. Et, même s’il n’a pas encore atteint l’apogée mythique des années 1920 ou 1960, avec Ford et Ferrari, l’une des périodes les plus excitantes a été le début des années 1990. Et là, il brille avant tout. l’incroyable histoire de la Peugeot 905. Qu’il a pratiquement tout : des ambitions capitales, une technologie aérospatiale, des vitesses dignes de la Formule 1 de l’époque, une fin douce-amère… et même Jean Todt là-bas.

La vérité est que, depuis que ce cadre avait repris Peugeot Sport en 1982, la marque française avait remporté deux championnats du monde des rallyes (avec la Peugeot 205 Turbo 16, dans l’ultra-compétitif Groupe B), et plus tard, dans quatre Paris-Dakar. d’affilée (d’abord avec la 205, puis avec la 405 Turbo 16). En novembre 1988, la signature du lion a vu la possibilité de faire également le saut vers le Championnat du Monde d’Endurance, grâce à quelques changements dans la réglementation.

Et, si Peugeot n’a pas l’air d’un constructeur spécialement lié au Mans, votre intuition ne vous trahit pas. Il ne l’avait jamais gagné auparavant. Mais, à partir de 1991, les moteurs suralimentés ont été interdits, dans un effort de la FIA pour rendre les voitures concurrentes moins chères et moins compliquées. Et cela signifiait que tous les candidats étaient alors au même point, puisqu’ils devaient concevoir de nouveaux moteurs à partir de zéro. Ainsi lancé le projet 905, Todt et compagnie n’ont absolument rien épargné pour arriver à la saison 1991 dans les meilleures conditions.

Le châssis monocoque en fibre de carbone a été commandé à la société aéronautique Dassault, responsable de chasseurs comme le Mirage ou le Rafale, et d’avions à réaction comme le célèbre Falcon. Sa légèreté était la clé pour que le véhicule reste à seulement 750 kg. Et que dire du moteur SA35-A1. Un vrai bijou. Fabriqué en alliage léger (encore une fois la question du poids), il s’agissait d’un V10 à quatre soupapes par cylindre et 3,5 litres. Le pouvoir qu’il a développé ? 600 ch.

Un bloc qui aurait parfaitement pu apparaître en Formule 1 de l’époque. Et, s’il semble que l’on dise ce dernier avec une grande suffisance, c’est que, peu de temps après, il en était bien ainsi. De 1994 à 2000, Peugeot a fourni à McLaren ce moteur (légèrement modifié) pour ses voitures. Même s’il faut dire que ceux-ci n’ont pas récolté trop de succès.

Avec tout cela, l’histoire de la Peugeot 905 commence véritablement en 1990, dans les 480 km de Montréal et dans les 480 km de Mexico. Dans le premier, une panne de la pompe à essence l’oblige à abandonner. Ce qui n’était pas de bon augure. Cependant, en 1991, il a joué tout le championnat du monde des voitures de sport, et il décroche sa première victoire au 430 km de Suzuka. Mais, lors de l’événement clé, les 24 Heures du Mans, aucune voiture n’a réussi à terminer. Le projet commençait à ressembler à un échec retentissant.

Le twist du scénario : Peugeot 905 EVO 1bis

Avec ces mauvais résultats, les ingénieurs sont revenus à la table de conception. Ils ont démarré le moteur de 20 CV de plus et, surtout, ils ont complètement revu l’aérodynamisme. Ainsi est née la Peugeot 905 EVO 1bis, qui a balayé la dernière partie de la saison 1991 : première et deuxième des 430 km de Magny Cours en 1991, et première et deuxième des 430 km de Mexico.

Arrivés en 1992 avec le moral au plus haut (d’ailleurs parce que leurs grands rivaux, Sauber, Jaguar et Porsche, n’y participeraient pas), les équipes devaient désormais battre les Toyota TS010. La chose n’a pas bien commencé, car les Japonais ont conquis la première épreuve. Mais, tout de suite, les rôles se sont inversés et la Peugeot 905 a commencé à porter ses fruits. Jusqu’à ce que les 24 Heures du Mans tant attendues arrivent enfin. Là aussi, Derek Warwick, Yannick Dalmas et Mark Blundell s’imposent et décrochent la première couronne de toute l’histoire du constructeur français.

Et voici la partie triste de l’histoire : avec sa domination, cette impressionnante voiture a contribué à la disparition du Championnat du monde des voitures de sport en 1993. Comment? Eh bien, par une tempête parfaite aux proportions bibliques. D’une part, les petites équipes n’ont pas pu rivaliser avec un budget limité contre des géants comme Peugeot. Et, de l’autre, les grands, qui se voyaient investir dans ce championnat des sommes qu’une écurie de Formule 1 pouvait parfaitement se permettre… Ainsi, en l’absence d’inscriptions, la FIA a été contrainte de l’annuler. Et c’est ainsi qu’il est resté jusqu’à ce qu’en 2012, il soit remplacé par le Championnat du Monde d’Endurance.

Pourtant, en 1993, les 24 Heures du Mans ont lieu. Et voilà Peugeot est arrivé, prêt à démontrer (pour la dernière fois) quelle belle machine c’était. Et wow, il l’a eu. Tant que les trois voitures qui ont participé ont été plantées sur le podium. Un domaine absolu. Au total, sur les 17 courses qu’elle a disputées dans son histoire, la 905 en a remporté pas moins de 9.

Maintenant que la dernière hypercar avec laquelle la marque au lion tentera de révolutionner à nouveau Le Mans en 2022, la Peugeot 9X8, vient d’être présentée, il convient de rappeler qu’elle a réussi une première fois. Puis, en 2009, viendrait la 908, aux commandes de laquelle Marc Gené devient le premier Espagnol à conquérir le circuit de la Sarthe. Mais c’est une autre histoire.

