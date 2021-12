Tous les détails sur The Bachelorette Fantasy Suites Fashion

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Les choses se réchauffent avec l’épisode de cette semaine de The Bachelorette. michelle jeune se diriger vers le Conrad Punta de Mita à Punta de Mita, au Mexique avec ses trois prétendants finals, Nayte Olukoyà, Joe Coleman, et Brandon Jones. Michelle a clairement indiqué qu’elle cherchait un mari et espère se fiancer à la fin de la saison, mais, malheureusement, cela signifie qu’elle doit prendre des décisions difficiles en cours de route.

Il y a eu beaucoup de drames à enjeux élevés, de relations sexuelles et, bien sûr, de nombreux moments de mode. Michèle, Tayshia Adams, et Kaitlyn Bristowe ont béni nos téléviseurs avec de superbes looks tout au long de la saison. Nous avons appuyé sur pause, pris des captures d’écran et fait des recherches pour trouver les tenues de l’épisode de cette semaine afin que vous n’ayez pas à le faire. Continuez à faire défiler pour voir des styles dignes d’une rose de Revolve, Saks Off Fifth, Yoox, Shopbop, Saks Fifth Avenue, Farfetch, Neiman Marcus, Net-a-Porter et Intermix.