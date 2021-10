Tous les détails sur The Bachelorette Saison 18 Episode 2 Mode

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Nous sommes enfin dans la partie juteuse de The Bachelorette, les dates, ce qui signifie que nous aurons la chance de profiter de moments de mode de michelle jeune, co-hôtes Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe, les hommes, et probablement quelques anciens de Bachelor qui reviendront pour des rendez-vous de groupe ou des segments de conseil tout au long de la saison. Et, bien sûr, cela signifie que Michelle trouvera un amour durable (les doigts croisés), mais nous avons un long chemin à parcourir avant qu’elle ne distribue cette dernière rose.

En attendant, nous allons prendre note des looks les plus mémorables chaque semaine, essayer de les retrouver et compiler une liste facile à acheter. Quand nous disons que nous sommes « ici pour les bonnes raisons », nous parlons de mode. Continuez à faire défiler pour voir les styles dignes d’une rose de The Outnet, Revolve, Amazon, Nordstrom, Bandier, Zappos, Shopbop, Intermix, Beyond Yoga, Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman et The Yes.