Tous les détails sur The Bachelorette Saison 18 Episode 3 Mode

L’épisode de la semaine dernière de The Bachelorette s’est terminé sur une note dramatique. michelle jeune répondu aux rumeurs selon lesquelles elle et Joe Coleman avait une relation avant le tournage. Elle n’était pas sûre à qui elle pouvait faire confiance, mais le spectacle devait continuer, n’est-ce pas ? Cette semaine, Michelle est allée à un rendez-vous de groupe sur le thème de Top Gun, un rendez-vous en tête-à-tête avec Rodney Mathews, et une autre date de groupe avec quelques éléments poétiques.

Bien sûr, il y a eu beaucoup de drame, mais nous commençons également à voir de solides liens amoureux se former. Et, bien sûr, nous ne pouvons pas oublier les modes. Michèle, Tayshia Adams, et Kaitlyn Bristowe ont béni nos écrans avec de superbes looks. Nous avons appuyé sur pause, pris des captures d’écran et fait des recherches pour trouver les tenues de l’épisode de cette semaine afin que vous n’ayez pas à le faire.

