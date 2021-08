Tous les échanges cryptographiques sud-coréens échouent à leurs audits réglementaires

Source : Adobe Stock / michaklootwijk

Les bourses de crypto-monnaie de la Corée du Sud ont subi un autre coup dur : toutes les plateformes de trading du pays ont échoué à leurs audits réglementaires de « consultation ».

L’évolution ne présage rien de bon pour le secteur avec un peu plus d’un mois avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, même avec les “quatre grandes” bourses ( Korbit , Bithumb , Upbit Oui Coinone ) échouant à leurs audits.

Comme indiqué précédemment, en juin, le Commission de réglementation des services financiers (FSC) s’est associé à divers ministères et sociétés informatiques d’État pour mener une “enquête complète sur les comptes d’entreprise” ainsi que la “gestion des devises et des investisseurs” des protocoles de protection des échanges. “

Le FSC a également recruté des policiers et plusieurs sous-traitants externes du secteur privé, notamment des experts en sécurité et des spécialistes des réseaux.

Mais selon Hankook Ilbo et Hankyroreh, le nombre d’échanges qui ont “réussi” leurs “tests” d’audit était un énorme zéro.

En juillet, le processus d’audit a révélé que plusieurs bourses utilisaient des opérations bancaires « fausses » ou frauduleuses, et plusieurs cas ont été déférés au parquet.

Mais les « faux » contrevenants bancaires étaient pour la plupart des plateformes de trading plus petites. Et de nombreux acteurs de l’industrie s’attendaient à ce que des entreprises comme Upbit et une entreprise hautement soutenue réussissent l’audit avec brio ; tel a été leur enthousiasme à se conformer aux souhaits des régulateurs et à continuer de fonctionner après le 24 septembre, lorsque toutes les bourses seront directement responsables devant le FSC et ses agence de la Cellule de Renseignement Financier (CRF).

Le FSC a constaté que sur 33 échanges, seuls 25 avaient obtenu l’accréditation du système de gestion de la sécurité de l’information, tandis que les protocoles de lutte contre le blanchiment d’argent étaient toujours « manquants » sur la plupart des échanges. Ils ont également noté qu’aucune des plates-formes de négociation n’avait obtenu les contrats bancaires authentifiés en nom réel requis dont elles auront besoin pour continuer à faire des affaires après le 24 septembre.

Les auditeurs ont ajouté que dans de nombreux cas, il n’y avait pas ou pas assez de personnel affecté à la LBC, tandis que les ressources du système de gestion des risques étaient également « insuffisantes ».

Le régulateur a ajouté que “dans de nombreuses entreprises”, il n’y avait pas de “normes” pour l’inscription ou la suppression de jetons, avec des systèmes de détection des fraudes inadéquats et un manque d’outils pour aider à détecter les incidents de manipulation possible des prix et de délit d’initié.

La FSC a également signalé qu’il y avait des cas où les bourses “mixaient” la gestion des dépôts des clients et des actifs cryptographiques “sans distinction” entre la monnaie fiduciaire et les devises détenues par le client et l’entreprise elle-même. Dans de nombreux cas, a-t-il noté, il n’y avait pas suffisamment de ressources humaines pour faire face aux pics soudains d’utilisateurs d’échanges ou de volumes de transactions.

Les banques ont précédemment averti que seuls les “quatre grands” pourraient rester debout d’ici la fin septembre, mais certains pourraient soutenir que même cette prédiction catastrophique commence à sembler quelque peu optimiste.

