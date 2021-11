Tous les écouteurs et écouteurs Bluetooth doivent avoir ce paramètre

Rita El Khoury / Autorité Android

Tous ceux qui ont pleinement adopté l’écosystème d’Apple ont probablement oublié les inconvénients de l’utilisation du Bluetooth pour l’audio. Bien que ce soit le moyen le plus universel de connecter des accessoires à nos téléphones, c’est capricieux et loin d’être une solution idéale. Dans notre monde centré sur Android, nous aimerions utiliser un seul casque Bluetooth avec tous nos appareils, mais le plus souvent, nous devons choisir.

Dans le meilleur des cas, je peux connecter mon casque avec mon ordinateur et mon téléphone simultanément, et m’assurer qu’il a également été couplé à ma tablette, mon téléviseur et mon téléphone secondaire si je veux y écouter. La réalité, cependant, est que je peux rarement contrôler à quel moment mon casque décidera de se connecter, et je dois passer une minute à éteindre et rallumer les choses pour m’assurer qu’il a choisi celui que je veux.

Pendant un certain temps, ma solution pour éviter tout ce gâchis était d’avoir plusieurs casques Bluetooth – le Marshall Monitor II pour mon ordinateur et mon iPad, le SoundCore Liberty Air 2 Pro pour mon téléphone principal, et tout ce que je testais à l’époque serait être connecté au téléviseur et à mon téléphone secondaire. Vous pouvez imaginer à quel point c’était amusant de jongler avec ceux-ci en passant de l’un à l’autre. Mais au moins, je n’avais pas à gérer l’opacité de Bluetooth et quels que soient ses appareils appariés et préférés.

C’était jusqu’à ce que j’obtienne le SoundCore Liberty 3 Pro (170 $) et que j’explore son application Android. J’ai découvert une section dédiée aux appareils auxquels il a été couplé. Je pouvais voir les deux plus récents, plus ceux qui n’étaient pas actifs à ce moment-là. (Le Liberty 3 Pro prend en charge Bluetooth Multipoint, il peut donc être activement connecté à deux appareils différents en même temps.) Une simple bascule me permet d’éteindre l’un des appareils actifs et de me connecter à un autre. Brillant. Cela me permet également de déclencher l’appairage avec un nouvel appareil.

L’interface de l’application change complètement la façon dont j’interagis avec mon casque Bluetooth, transformant un processus normalement opaque en un processus transparent et rapidement configurable. Déconnectez-vous de ceci, connectez-vous à cela ; c’est aussi simple qu’une bascule. Je peux garder la même paire d’écouteurs dans mes oreilles, couplée à mon ordinateur et à mon téléphone, puis en désactiver une et basculer sur ma tablette ou mon téléviseur si nécessaire. Et quand j’ai fini, reviens en arrière.

Après cette découverte, je suis allé fouiller dans ma collection de taille moyenne d’écouteurs Bluetooth et de véritables écouteurs sans fil pour voir si cette fonctionnalité a toujours été là, mais je l’ai ratée. Il s’avère que ce n’est pas aussi unique que je le pensais, mais pas aussi répandu non plus. Comme SoundCore, Bose et Sony proposent cela, mais uniquement pour leurs casques Bluetooth prenant en charge le multipoint. Sennheiser et Plantronics le rendent disponible même pour les casques qui ne peuvent se connecter qu’à un seul appareil à la fois. Et Marshall ne semble pas du tout prendre en charge cette fonctionnalité. Je n’ai pas pu tester toutes les marques d’écouteurs ou d’écouteurs sans fil, mais je suis sûr que c’est un sac mélangé là-bas.

Bien sûr, c’est encore loin de rendre l’expérience Bluetooth aussi transparente que lors de l’utilisation des AirPod d’Apple avec des appareils Apple, mais c’est aussi proche que possible maintenant. J’aimerais voir cette interface devenir une norme pour tous les écouteurs et écouteurs Bluetooth – et potentiellement tous les accessoires Bluetooth que vous pourriez coupler avec plusieurs appareils, comme des claviers ou des souris. Une interface utilisateur visuelle l’emportera toujours, toujours sur un tir dans le noir, ce que sont les connexions Bluetooth depuis des années. Le fait que ce ne soit pas encore une exigence me fait réfléchir, mais si davantage de grandes marques se joignent à la mêlée, l’adoption augmentera, espérons-le.