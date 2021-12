Tous les emplacements actuels de Final Fantasy XIV: Endwalker Aether

Une fois de plus, Final Fantasy XIV vous fera prendre votre envol avec sa nouvelle extension Endwalker. Pour débloquer le vol dans chaque zone, vous devrez compléter votre collection de courants éthérés en progressant dans le scénario principal, en acceptant les tâches des PNJ et en trouvant des courants vagabonds dispersés sur la carte. Ces courants d’éther vous aideront à compléter votre journal de visites, tout comme notre guide des emplacements des journaux de visites.

Labyrinthos, Thavnair, Garlemald, Mare Lamentorum, Elpis et Ultima Thule vous obligent tous à trouver et à vous adapter à dix courants éthériques et à terminer cinq quêtes. Les gros marqueurs bleus indiquent les emplacements des quêtes sur votre carte, et vous pouvez utiliser votre boussole éthérée pour trouver ces points cachés pour l’harmonisation. Et juste au cas où vous l’auriez manqué, oui, Square Enix a déplacé votre emplacement Aether Compass. Il est désormais disponible dans le menu Collection, que vous pouvez trouver sous Devoir dans la navigation de votre système. Jetez simplement un œil à notre guide ci-dessous pour tous les emplacements FFXIV Endwalker Aether Current.

Courants d’éther du labyrinthe



Vous entrerez dans Labyrinthos au début de la série de quêtes du scénario principal de FF14 Endwalker, mais ce sera l’une des dernières zones que vous pourrez débloquer en volant avec son exigence de quête de niveau 88. Les courants d’éther ici ne sont pas difficiles à trouver, mais zoomez soigneusement lorsque vous vous déplacez entre les téléports, car certains des emplacements nécessitent que vous utilisiez un ascenseur jusqu’à ce que vous puissiez voler.

Quêtes



Le vœu de la glaneuse – (X:23.3, Y:20) Parlez à Viera Gleaner

Le garçon dans le labyrinthe – (X:21.0, Y:20.9) Parlez à Mussalfret

Que le bon temps troll – (X:21.1, Y:21.4) Parlez au vétérinaire vexé

Petit troll perdu – (X : 30,3, Y :19,3) Parler à N’welhi Tia

Liens d’Adamant(ite) – Quête du scénario principal de niveau 88

Emplacements actuels de l’éther



Labyrinthe (X:36,5, Y:22,6) Labyrinthe (X:28,5, Y:6,0 ) Labyrinthe (X:22,5, Y:24,9 ) Labyrinthe (X:18.0, Y:16,5 ) Labyrinthe (X:22.2, Y:15,6 ) Labyrinthe (X:15.2, Y:13.4 ) Labyrinthos (X:19.0, Y:34.8 ) Labyrinthos (X:10.7, Y:34.5 ) Labyrinthos (X:31.5, Y:16.0 ) Labyrinthe (X:11.4, Y:18.9 )

Courants d’éther de Thavnair



Le poste de traite d’Endwalker est un autre endroit que vous visiterez tôt, mais il n’est pas disponible pour le vol jusqu’au niveau 85. Certaines de ses directions Aether Compass peuvent être un peu déroutantes, car l’appareil essaiera de vous conduire dans une zone marécageuse dès le début. Malheureusement, c’est le même endroit fermé par la quête du scénario principal, alors attendez un peu avant d’essayer de trouver votre chemin.

Quêtes



Enfant des steppes (X:25.5, Y:33.0) Parlez à Ogul

Alchimiste ou Danseur – (X:11.3, Y:21.0) Parlez à Jalamuc

Sur les traces d’Agma – (X:30.7, Y:17.0) Parlez à Radiant fatigué

Patrouille rayonnante

Parlez au capitaine de l’hôte radieux

Plaisirs simples – Quête du scénario principal de niveau 85

Emplacements actuels de l’éther

Thavnair (X:27.6, Y:30.8) Thavnair (X:17.9, Y:32.2) Thavnair (X:19.1, Y:15.7) Thavnair (X:28.5, Y:29.2) Thavnair (X:22.6, Y:25.1) Thavnair (X:23.9, Y:14.5) Thavnair (X:23.4, Y:12.4) Thavnair (X:20.6, Y:7.1) Thavnair (X:32.6, Y:18.2) Thavnair (X:11.9, Y:10.2)

Courants d’éther de Garlemald



La ville déchirée par la guerre de Garlemald est l’une des premières zones que vous pouvez terminer, devenant entièrement disponible au niveau 83 pendant le scénario principal. Les emplacements ici sont plus simples, mais faites attention aux courants d’éther plus délicats le long des voies ferrées.

Quêtes



Les enfants sont notre avenir – (X:31.3, Y:13.0) Parlez à une femme aux cheveux d’azur

À la poursuite du pouvoir – (X:15.1, Y:30.0) Parler à Rimelnaud

Bloqué à la gare – (X:15.0, Y:31.3) Parler à Galla

Meilleur livré froid – (X:12.8, Y:30.7) Parler au commissaire

Passerelle des Dieux – Quête du scénario principal de niveau 83

Emplacements actuels de l’éther



Garlemald (X:29,2, Y:11.7) Garlemald (X:17.8, Y:29,9 ) Garlemald (X:23.2, Y:23.4 ) Garlemald (X:24.2, Y:17.9 ) Garlemald (X:23.2, Y:11.0 ) Garlemald (X:18.7, Y:12.9 ) Garlemald (X:9.5, Y:14.8 ) Garlemald (X:11.2, Y:22.7 ) Garlemald (X:25.5, Y:34.2 ) Garlemald (X:29.7, Y:31.8 )

Mare Lamentorum Ether Currents



Endwalker’s Moon est peut-être la nouvelle zone la plus frustrante pour la chasse aux courants éthérés. Les emplacements extérieurs à la surface ne sont souvent pas aussi proches que vous le pensez. Vous devrez zoomer sur la carte de plus près et rechercher tous les petits ponts terrestres reliant les canyons, car les grandes lacunes de Mare Lamentorum ne peuvent pas être franchies uniquement avec des déplacements terrestres.

Quêtes



Les vrais crimes de la carotte – (X:15.5, Y:11.5) Parlez à Watchingway

Carottes : c’est ce qu’il y a pour le dîner – (X:15.7, Y:11.0) Parlez à Yawningway

Allag séduisant – (X:19.9, Y:10.9) Parlez à Brusque Loporrit

Nommer ainsi – (X:22.0, Y:10.7) Parlez à Knockingway

Cœur de la matière – Quête du scénario principal de niveau 84

Emplacements actuels de l’éther



Jument Lamentorum (X:19,2, Y:19,9) Jument Lamentorum (X:22,4, Y:18.0) Jument Lamentorum (X:22,1, Y:13,5) Jument Lamentorum (X:22,2, Y:10,3) Jument Lamentorum (X:27,8 , Y:9.5) Jument Lamentorum (X:34.6, Y:13.2) Jument Lamentorum (X:33.3, Y:23.7) Jument Lamentorum (X:29.3, Y:27.6) Jument Lamentorum (X:11.9, Y:9.4) Jument Lamentorum (X:6.9, Y:6.7)

Courants d’éther d’Elpis



S’adapter à tout à Elpis est un peu comme une version moins ennuyeuse de la chasse aux courants d’éther dans la mer de nuages ​​de Heavensward. La zone comprend plusieurs îles dispersées, mais heureusement, vos cibles sont relativement faciles à espionner simplement en vous promenant sur votre monture au sol.

Quêtes



Touring Anagnorisis, Partie I – (X:24.7, Y:26.2) Parlez à Sokles

Un invité attendu – (X:8.6, Y:17.6) Parlez à Maira

Les avantages d’être une fleur perdue – (X:11.7, Y:19.5) Parlez à un étudiant d’Akademia

Toi et les Ailouros – (X:9.2, Y:31.6) Parlez à Hippothoe

Mettre le messager en cage – Quête de scénario principal de niveau 87

Emplacements actuels de l’éther



Elpis (X:24.5, Y:21.5) Elpis (X:16.3, Y:20,7) Elpis (X:13.6, Y:15.6) Elpis (X:6.2, Y:19.2) Elpis (X:10.3, Y:24.9) Elpis (X:6.3, Y:29.7) Elpis (X:11.8, Y:31.2) Elpis (X:18.5, Y:32.5) Elpis (X:34.0, Y:23.6) Elpis (X:13.4, Y:7.6)

Courants d’éther Ultima Thulé



Bien que belle, Ultima Thule peut souvent se sentir un peu désorientante. Le ciel est, sans aucun doute, le plus brillant d’Endwalker, mais le sol est tout de même brun ou bleu. Essayez de marquer votre carte avec vos propres drapeaux dans cette zone, juste pour vous assurer de ne pas dépasser trop de collines similaires tout en suivant le prochain courant éthéré.

Quêtes



Combats évolués – (X:30.8, Y:27.7) Parlez au N-4486

Apprendre à aimer – (X:31.6, Y:27.6) Parlez à Omicron curieux

Finir comme un – (X:22.4, Y:11.0) Parlez à Thinking Ea

Une discussion des plus stimulantes – (X:23.5, Y:12.3) Parlez à Noh-nookh

Tu n’es pas seul – Quête du scénario principal de niveau 90

Emplacements actuels de l’éther



Ultima Thulé (X:32.2, Y:26.2) Ultima Thulé (X:34.2, Y:27.2) Ultima Thulé (X:32.8, Y:29.5) Ultima Thulé (X:34.7, Y:29.7) Ultima Thulé (X:36.5 , Y:28,6) Ultima Thulé (X:21,7, Y:6,3) Ultima Thulé (X:13,7, Y:8,8) Ultima Thulé (X:14,8, Y:14,2) Ultima Thulé (X:16,7, Y:15,5) Ultima Thulé (X:29,9, Y:7,8)

Écrit par Andrea Shearon au nom de GLHF.