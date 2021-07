Tous les endroits que Dua Lipa a visités dans CDMX

in

Maison Bio

Dua Lipa était dans Maison Bio, un complexe architectural où se trouve également le célèbre Nid de Quetzalcóatl. C’est un travail de la L’architecte mexicain Javier Senosiain, créée au début des années 2000. La Maison Organique s’inspire d’un « terrier » et est entourée de plusieurs structures, comme un tunnel glissant. Chaque espace possède différentes sculptures de serpents pour mettre en valeur la figure de la mythologie aztèque.

Le chanteur a mis en ligne des photos du moment, portant un look Casablanca, et bien sûr, la maison est devenue virale sur Internet. En fait, vous pouvez séjourner dans les maisons du complexe via Airbnb, pour 6 300 pesos la nuit. Au total, il y a 10 maisons dans le projet. En revanche, vous pouvez les visiter avec une visite sur rendez-vous.

Bistrot Maximum

La chanteuse de Love Again s’est déclarée gourmande et lors de ses visites à Mexico, elle l’a montré. Lors de sa dernière visite, il est allé à Pujol et a mangé des taquitos al pastor, alors cette fois il a choisi Le Bistrot Maximum du Chef Eduardo García. Sur Instagram, il a mis en ligne des photos de plats tels que la brioche au hérisson.