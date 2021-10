Tous les fans d’Overwatch ne sont pas satisfaits du changement de nom de Cole Cassidy

Eh bien, le héros de cow-boy d’Overwatch s’appelle officiellement Cole Cassidy maintenant, et les fans sont partout à ce sujet.

Le héros, anciennement connu sous le nom de Jesse McCree, a été nommé d’après un employé qui ne travaille plus dans l’entreprise après que de graves allégations aient été formulées à son encontre. Blizzard a donc annoncé en septembre que le personnage changerait de nom, et à l’époque, tous les fans n’étaient pas à bord. Indépendamment de ce retour de flamme initial, cependant, le studio a décidé de changer le nom du personnage de toute façon, et ainsi, Cole Cassidy est né.

Blizzard a dévoilé vendredi Cole Cassidy comme nouveau nom du héros, et il semble qu’ils y aient également beaucoup réfléchi.

Origines du nouveau nom d’Overwatch McCree, ‘Cole Cassidy’. Le nouveau nom de McCree, Cole Cassidy, vient du voleur de train et de banque américain et du chef d’un gang de criminels hors-la-loi connu sous le nom de « Wild Bunch » dans le Far West. Certaines de ses histoires ont été adaptées au cinéma. pic.twitter.com/7Mp9GUGDMt – Naeri X 나에리 💙 (@OverwatchNaeri) 22 octobre 2021

Certains fans sont d’accord avec ça, tandis que d’autres y voient un peu plus qu’une solution de pansement aux vrais problèmes qui se produisent au studio. Alors que d’autres ont encore publié de nombreux mèmes de qualité sur l’ensemble de la situation. C’est quelque chose, je vous dis. Vérifiez-le ci-dessous.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

« Cole Cassidy n’est pas un nom de cow-boy » Oui, merci, Brayden234839 Je suis sûr que vous êtes un expert absolu en fiction occidentale – Liz Richardson (@mizliz_) 22 octobre 2021

Message d’appréciation de Cole Cassidy pic.twitter.com/AoPmiAlgQo – Atlanta Reign (@ATLReign) 22 octobre 2021

Le tweet ci-dessous provient d’un producteur de Blizzard, montrant qu’il y avait de bonnes intentions derrière la décision quelles que soient les réactions plus larges.

Les membres de l’équipe se sont battus pour cela. Je suis heureux que les dirigeants nous aient écoutés. https://t.co/IRCcrjeAeM – Tracy Kennedy 💙✊ (@dogspinster) 22 octobre 2021