Tous les favoris sauf Steve Guerdat accèdent à la finale du saut

in

08/03/2021 à 18:46 CEST

Tous les favoris, à l’exception du Suisse Steve Guerdat, avec ‘Venard de Cerisy’, s’est qualifié pour la finale du concours de saut d’obstacles des Jeux Olympiques de Tokyo après les qualifications mardi.

Guerdat, numéro trois au classement mondial et champion olympique à Londres 2012, n’a pas réussi l’examen initial, en pénalisant de quatre points après avoir commis un démontage sur le parcours d’obstacles 14 conçu par l’espagnol Santiago Varela. En réalité, trente qui se sont qualifiés étaient ceux qui n’ont pas renversé. Tous ceux qui ont fait un parcours propre ou avec une pénalité pour excès de temps sont passés. Les Suisses ont terminé avec un 4, tout comme l’espagnol Eduardo lvarez Aznar, avec ‘Légende’, qui a fait tomber l’avant-dernier obstacle et a dû dire au revoir prématurément.

Parmi ceux qui vaincu sans renversement la tournée était le numéro un mondial, Allemand Daniel Deusser, avec ‘Killer Queen’, les deux et actuel champion d’Europe, le suisse également Martin Fuchs avec « Clooney 51 » ; et le vice-champion olympique à Rio 2016, le Suédois Peder Fredricson, avec ‘All In’. Le meilleur temps Parmi ceux qui ont fait 0, les Britanniques ont fait Ben Maher, avec ‘Explosion W’, avec 81.34, pou devant l’Irlandais Darragh Kenny, avec ‘Cartello’, avec 82.01, et par l’israélienne Ashlee Bond, avec ‘Donatello 141’ (82,84).

Aussi les deux autres membres de l’armée britannique étaient classés, Scott Brash / ‘Jefferson’, quatrième au classement mondial, et Harry Charles / ‘Romeo 88’. L’Américaine Jessica Springsteen, fille du chanteur Bruce Springsteen, aussi resté dehors avec ‘Don Juan van de Donkhoeve’ avec quatre pointes, comme son compatriote Kent Farrington, avec ‘Gazelle’, cinquième au classement mondial. Ce mercredi sera joué dans le parc équestre la finale individuelle de saut d’obstacles à partir de 11h00 GMT (13h00 CET).