Tous les films ‘John Wick’ sont maintenant en streaming gratuitement

Les fans de John Wick ont ​​des raisons de se réjouir, car les trois films actuels de la franchise sont désormais diffusés gratuitement. John Wick, John Wick: Chapitre 2 et John Wick: Chapitre 3 – Parabellum sont disponibles en streaming sans frais sur Peacock, sans aucune condition, selon ComicBook.com. Peacock a différents niveaux d’abonnement avec les niveaux payants offrant plus d’options de contenu tout en n’incluant pas les publicités, mais l’option gratuite, qui comporte des publicités occasionnelles, contient tous les films de John Wick afin que les parties intéressées puissent télécharger l’application aujourd’hui et diffuser la meilleure action franchise de films de la dernière décennie.

Le premier John Wick est sorti en 2012 et a rapporté plus de 88 millions de dollars sur un budget de moins de 30 millions de dollars. Le deuxième film de la franchise – John Wick: Chapter 2 – a ouvert ses portes en 2017 et a rapporté plus de 170 millions de dollars sur un budget de 40 millions de dollars. John Wick : Chapitre 3 – Parabellum a été créé en 2019 et a généré un chiffre d’affaires mondial de plus de 325 millions de dollars sur un budget de moins de 75 millions de dollars.

D’énormes nouvelles pour tous les utilisateurs de @Peacock : #JohnWick, John Wick Chapter 2 et John Wick Chapter 3 (certains des derniers grands films d’action imo) sont désormais disponibles en streaming 😈 pic.twitter.com/kqcSRnW5VA – Le guide du streaming (@thestreamguide) 9 août 2021

Collectivement, les trois films mettant en vedette Keanu Reeves ont rapporté à la franchise plus d’un demi-milliard de dollars. Il s’agit d’un budget combiné d’environ 145 millions de dollars. Dire que la franchise est lucrative est un euphémisme.

Cependant, ce n’est pas seulement le succès financier qui maintient la franchise, car chaque film est également de plus en plus salué par les critiques de cinéma. En ce qui concerne les scores de Rotten Tomatoes, les trois films sont certifiés frais, avec John Wick à 87%, John Wick: Chapitre 2 à 89%, John Wick: Chapitre 3 – Parabellum à 90%. En 2017, une série de bandes dessinées prequel en cinq numéros est sortie, racontant l’histoire d’un jeune John Wick après sa sortie de prison.

Le prochain John Wick: Chapter 4 a été écrit par Shay Hatten et Michael Finch, et a déjà commencé la production. Le film devait initialement tourner dos à dos avec John Wick 5, mais Lionsgate, le studio de production, a choisi de reporter ces plans en raison de changements de production probablement attribués à la pandémie de coronavirus. John Wick : Le chapitre 4 sera tourné seul, avec une date de première en 2022, et le chapitre 5 sera tourné à une date ultérieure.

Il y a aussi une série télévisée dérivée prévue, The Continental, qui se concentrera sur l’hôtel assassin fictif des franchises. Enfin, un film dérivé est en préparation, intitulé Ballerina.