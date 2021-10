Tous les films originaux Netflix à venir en novembre 2021

La liste des sorties Netflix pour novembre 2021 est désormais officielle et les abonnés ont définitivement un mois chargé en magasin. Une trentaine de films et de séries différents devraient sortir le 1er novembre seulement. C’est fou! Ensuite, l’action se poursuit avec des dizaines de nouvelles versions à venir chaque semaine pendant tout le mois. Nous vous avons déjà montré la liste complète des nouveaux contenus à venir sur Netflix en novembre, et il y a beaucoup à attendre avec impatience. Maintenant, cependant, il est temps de se concentrer spécifiquement sur tous les nouveaux originaux Netflix dont la sortie est prévue le mois prochain.

Après tout, les films et séries originaux de Netflix sont toujours les nouveautés les plus attendues.

Liste des sorties Netflix novembre 2021 : films et séries originaux

Une personne diffusant des films et des émissions Netflix sur un téléviseur. Source de l’image : PAVEL MURAVEV/Adobe

C’est vrai, fans de streaming multimédia… la liste des sorties Netflix pour novembre 2021 est là ! Il y a tellement de grosses sorties en novembre, et il va sans dire que les plus grosses sont les originaux de Netflix. Un énorme 76 films et séries originaux Netflix différents sont répartis tout au long du mois. Et nous ne parlons pas seulement de remplissage ici, remarquez. En fait, certaines des plus grandes sorties originales de Netflix de l’année ont lieu en novembre.

Les exemples incluent l’émission en direct Cowboy Bebop que les fans ont hâte de voir, Narcos: Mexico saison 3 et Red Notice. Ce dernier titre est un blockbuster à gros budget mettant en vedette Gal Godot, Dwyane Johnson et Ryan Reynolds. Avec ces trois centrales sous un même toit, vous pouvez parier que ce sera l’une des plus grandes sorties de Netflix.

La liste complète des versions de Netflix pour novembre 2021 est disponible ci-dessous. Nous nous sommes assurés d’inclure des liens dans la mesure du possible afin que vous puissiez consulter la page Netflix pour chaque titre. Et rappelez-vous, définir un rappel sur Netflix pour n’importe quel film ou émission l’ajoutera automatiquement à votre liste dès sa sortie.

Diffusion le 1er novembre

Diffusion le 2 novembre

Diffusion le 3 novembre

Diffusion le 4 novembre

Attraper les tueurs – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Diffusion le 5 novembre

Diffusion le 6 novembre

Ésotérique – SÉRIE NETFLIX (Nouveaux épisodes hebdomadaires)

Diffusion le 7 novembre

Le Père Noël est de retour – FILM NETFLIX

Diffusion le 9 novembre

Diffusion le 10 novembre

Diffusion le 11 novembre

Diffusion le 13 novembre

Ésotérique – SÉRIE NETFLIX (Nouveaux épisodes)

Diffusion le 15 novembre

Mensonges et tromperies 🇪🇸 — SÉRIE NETFLIX

Diffusion le 16 novembre

La quête ultime du pain de viande de Johnny Test – FAMILLE NETFLIX

StoryBots : rire, apprendre, chanter – FAMILLE NETFLIX

Diffusion le 17 novembre

Diffusion le 18 novembre

Diffusion le 19 novembre

Diffusion le 20 novembre

Ésotérique – SÉRIE NETFLIX (Nouveaux épisodes)

Nouveau monde ?? – SÉRIE NETFLIX

Diffusion le 22 novembre

Hors-la-loi ?? – FILM NETFLIX

Diffusion le 23 novembre

Diffusion le 24 novembre

Diffusion le 25 novembre

Diffusion le 26 novembre

Diffusion le 28 novembre

Elfes ?? – SÉRIE NETFLIX

Diffusion le 29 novembre

Diffusion le 30 novembre

Charlie’s Colorforms City: Contes classiques avec une torsion — FAMILLE NETFLIX

Charlie’s Colorforms City: Snowy Stories — FAMILLE NETFLIX

Plus le Merrier 🇪🇸 — FILM NETFLIX

Charlie’s Colorforms City : La comédie musicale de la Saint-Valentin perdue – FAMILLE NETFLIX

Le Sommet des Dieux 🇫🇷 – FILM NETFLIX

Date de sortie à déterminer

Les originaux Netflix d’octobre 2021

Octobre 2021 a été un mois énorme pour les films et séries originaux de Netflix. Sérieusement… vous ne croirez pas combien de sorties très attendues sont sorties. Quelques-unes des énormes sorties d’octobre sont Locke & Key saison 2, The Baby-Sitters Club saison 2, Bright: Samurai Soul et You saison 3. Oh, et n’oublions pas que Army of Thieves a été créé le 29 octobre! C’est la préquelle du hit de Zack Snyder Army of the Dead, et les gens étaient impatients de le voir.

Ce n’était que la pointe de l’iceberg. Faites défiler vers le bas pour consulter la liste complète des versions originales de Netflix d’octobre 2021.

Diffusion le 1er octobre

Diffusion le 3 octobre

Diffusion le 4 octobre

Diffusion le 5 octobre

Diffusion le 6 octobre

Diffusion le 7 octobre

Diffusion le 8 octobre

Diffusion le 9 octobre

Diffusion le 11 octobre

Diffusion le 12 octobre

Diffusion le 13 octobre

Diffusion le 14 octobre

Diffusion le 15 octobre

Diffusion le 16 octobre

Diffusion le 19 octobre

Dans pour un meurtre / W jak morderstwo – FILM NETFLIX

Diffusion le 20 octobre

Diffusion le 21 octobre

Diffusion le 22 octobre

Diffusion le 26 octobre

Sexe : décompressé — SÉRIE NETFLIX

Diffusion le 27 octobre

Hypnotique — FILM NETFLIX

Personne ne dort dans les bois ce soir, partie 2 — FILM NETFLIX 🇵🇱

Sintonia : Saison 2 — SÉRIE NETFLIX 🇧🇷

Diffusion le 28 octobre

Diffusion le 29 octobre

Date de sortie à déterminer

Un monde sans – FILM NETFLIX

Un guide astrologique pour les cœurs brisés – SÉRIE NETFLIX 🇮🇹

Appelez mon agent : Bollywood – SÉRIE NETFLIX 🇮🇳

House of Secrets : les morts de Burari – DOCUMENTAIRE NETFLIX 🇮🇳

Inspecteur Koo — SÉRIE NETFLIX 🇰🇷

The Raincoat Killer : chasser un prédateur en Corée – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Les originaux Netflix de septembre 2021

Si vous êtes abonné à Netflix, vous devez absolument vider votre calendrier en septembre. Pourquoi? Parce que le streamer préféré de tout le monde a sorti 70 nouveaux films, séries et spéciaux originaux au cours du mois. C’est fou!

La liste des sorties de Netflix nous montre que septembre 2021 a été le mois le plus chargé de l’année en termes de sorties originales. Plus de nouveaux films et émissions Netflix ont fait leurs débuts en septembre que tout autre mois de l’année. Bien sûr, la qualité est bien plus importante que la quantité. Dans cet esprit, vous serez heureux de savoir que tout un tas de nouvelles versions très attendues arrivent sur le service.

Il y avait deux émissions en particulier qui étaient tout en haut de la liste en termes de battage médiatique. Tout d’abord, nous avons eu Money Heist Part 5: Volume 1 qui a été créé le 3 septembre. Il va sans dire que Money Heist est l’une des séries Netflix les plus populaires de tous les temps. Les gens étaient tellement excités de le vérifier, bien sûr. Puis, exactement une semaine plus tard, le 10 septembre, Lucifer: The Final Season est sorti. C’est doux-amer depuis la fin de la série très populaire, mais les gens étaient évidemment impatients de la voir.

Diffusion le 1er septembre

Diffusion le 2 septembre

Diffusion le 3 septembre

Diffusion le 6 septembre

Diffusion le 7 septembre

Diffusion le 8 septembre

Diffusion le 9 septembre

Diffusion le 10 septembre

Diffusion le 13 septembre

Diffusion le 14 septembre

Diffusion le 15 septembre

Diffusion le 16 septembre

Diffusion le 17 septembre

Diffusion le 21 septembre

Diffusion le 22 septembre

Diffusion le 23 septembre

Je Suis Karl – FILM NETFLIX

Diffusion le 24 septembre

Diffusion le 28 septembre

Diffusion le 29 septembre

Diffusion le 30 septembre

Diffusion fin septembre

Date de sortie à déterminer