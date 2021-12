Tous les gagnants de la plus grande soirée de l’industrie du jeu vidéo

Tous les gagnants de la nuit des jeux vidéo.

Les Game Awards sont toujours éblouissants, avec de nombreuses récompenses pour les meilleurs titres et les nouvelles versions dans lesquelles nous devons mordre à pleines dents. Et 2021 n’a pas fait exception. Si vous avez manqué le spectacle, nous avons récapitulé les plus grands moments pour vous ici.

Bandes-annonces et temps forts

Les prix ont débuté avec une performance envoûtante du musicien superstar, Sting, chantant « What could Have Been » de la bande originale de l’Arcane League of Legend, mais ce n’était pas le seul spectacle musical que Geoff Keighley avait prévu pour nous.

.@ImagineDragons, @JIDsv, @ashbarrett et @DarrenKorb, c’est quelque chose que vous verrez UNIQUEMENT aux #TheGameAwards ! @SupergiantGames pic.twitter.com/4Tyr395RPZ – Les Game Awards (@thegameawards) 10 décembre 2021

Il y avait beaucoup de friandises pour les fans de titres de franchise, avec à la fois un nouveau jeu DC et un jeu Star Wars. Nous avons également pu nous régaler avec une toute nouvelle bande-annonce pour le gagnant du jeu le plus attendu de cette année ; Anneau ancien. Jim Carey et Ben Schwartz ont présenté la bande-annonce de Sonic The Hedgehog 2, Keanu Reeves et Carrie-Ann Moss nous ont donné un aperçu de Matrix Ressurections, et nous avons eu un aperçu du nouveau Halo en direct.

Voici un aperçu inédit de @TheMatrixMovie Resurrections ! Merci Keanu Reeves et Carrie-Ann Moss ! #TheGameAwards pic.twitter.com/HlCusXjwk8 – Les Game Awards (@thegameawards) 10 décembre 2021

Si vous avez manqué l’une des annonces de récompenses, nous avons récapitulé les gagnants pour vous ici.

Gagnants

Jeu de l’année

Nominés

Deathloop, il faut deux Metroid Dread Psychonauts 2 Ratchet & Clank: Rift Apart Resident Evil Village

Le moment que vous attendiez tous, Jeu de l’année ! Un grand bravo à It Takes Two @hazelightgames + @ea + ​​@josef_fares pour votre grosse victoire ! #TheGameAwards pic.twitter.com/3o2kGm8qHm – Les Game Awards (@thegameawards) 10 décembre 2021

Gagnant: Il faut être deux

La voix des joueurs

Gagnant: Halo infini

Félicitations à @Halo Infinite gagnant du Players’ Voice Award, un prix voté à 100 % par les fans aux #TheGameAwards pic.twitter.com/KgQZpeouWm – Les Game Awards (@thegameawards) 9 décembre 2021

Jeux d’impact

Nominés

Avant vos yeux Boyfriend Dungeon Chicorée: Un conte coloré La vie est étrange: Les vraies couleurs ne sont plus à la maison

Gagnant: La vie est étrange : les vraies couleurs

Meilleur athlète esport

Nominés

Chris « Simp » Lehr Heo « ShowMaker » Su Magomed « Collapse » Khalilov Oleksandr « s1mple » Kostyliev Tyson « TenZ » Ngo

Gagnant: Oleksandr « s1mple » Kostyliev

Meilleure équipe d’esports

Nominés

Atlanta FaZe (Call of Duty) DWG KIA (League of Legends) Natus Vincere (Counter-Strike: Global Offensive) Sentinels (Valorant) Team Spirit (DOTA 2)

Gagnant: Natus Vincere (Contre-attaque : offensive mondiale)

Meilleur coach sportif

Nominés

Airat « Silent » Gaziev Andrey « Engh » Sholokhov Andrii « B1ad3 » Horodenskyi James « Crowder » Crowder Kim « kkOma » Jeong-gyun

Gagnant: Kim « kkOma » Jeong-gyun

Meilleur événement Esports

Nominés

2021 League of Legends World Championship PGL Major Stockholm 2021 The International 2021 PUBG Mobile Global Championship 2020 VALORANT Champions Tour: Stage 2 Master

Gagnant: Championnat du monde de League of Legends 2021

Meilleur premier indé

Nominés

L’évasion artistique La cité oubliée Kena : le pont des esprits Sable Valheim

Gagnant: Kena : Pont des esprits

Meilleur indé

Nominés

12 Minutes Death’s Door Kena : Héros de la boucle de cryptage du pont des esprits

Gagnant: Kena : Pont des esprits

Meilleure performance

Nominés

Erika Mori comme Alex Chen (Life is Strange: True Colors) Giancarlo Esposito comme Anton Castillo (Far Cry 6) Jason Kelley comme Colt Vahn (Deathloop) Maggie Robertson comme Lady Dimitrescu (Resident Evil Village) Ozioma Akagha comme Julianna Blake (Deathloop)

Gagnant: Maggie Robertson dans le rôle de Lady Dimitrescu (Resident Evil Village)

Meilleur jeu d’action

Nominés

Retour 4 Blood Chivalry 2 Deathloop Far Cry 6 Returnal

Gagnant: Retour

Meilleure direction artistique

Nominés

The Artful Escape Deathloop Kena: Bridge of Spirits Psychonauts 2 Ratchet & Clank: Rift Apart

Gagnant: Boucle de la mort

Meilleur jeu de rôle

Nominés

Cyberpunk 2077 Monster Hunter Rise Scarlet Nexus Shin Megami Tensei 5 Tales of Arise

Gagnant: Contes de l’Ascension

Le prix de la meilleure partition et de la musique

Nominés

The Artful Escape Cyberpunk 2077 Deathloop Marvel’s Guardians of the Galaxy NieR Replicant ver.1.22474487139

Gagnant: Nier Replicant ver.1.22474487139

Créateur de contenu de l’année

Nominés

DREAM fuslie Gaules Ibai Grefg

Gagnant: Rêver

Meilleur jeu multijoueur

Nominés

Retour 4 Blood Knockout City, il faut deux Monster Hunter Rise New World Valheim

Gagnant: Il faut être deux

Meilleur jeu mobile

Candidat:

Fantasian Genshin Impact League of Legends: Wild Rift Marvel Future Revolution Pokémon Unite

Gagnant: Genshin Impact

Meilleur récit

Nominés

Deathloop It Takes Two Life is Strange: True Colors Marvel’s Guardians of the Galaxy Psychonauts 2

MEILLEUR NARRATIF !!! ❤️ #TheGameAwards pic.twitter.com/pZC3vMtjlR – Les Gardiens de la Galaxie de Marvel (@GOTGTheGame) 10 décembre 2021

Gagnant: Les gardiens de la galaxie de Marvel

Meilleur jeu d’action/aventure

Nominés

Marvel’s Guardians of the Galaxy Metroid Dread Psychonauts 2 Ratchet & Clank: Rift Apart Resident Evil Village

Gagnant: Terreur Metroid

Meilleur en cours

Nominés

Apex Legends Final Fantasy XIV Online Fortnite Genshin Impact Call of Duty: Warzone

Gagnant: Final Fantasy XIV en ligne

Meilleur soutien communautaire

Nominés

Apex Legends Destiny 2 Final Fantasy XIV Online Fortnite No Man’s Sky

Gagnant: Final Fantasy XIV en ligne

Innovation en matière d’accessibilité

Nominés

Far Cry 6 Forza Horizon 5 Marvel’s Guardians of the Galaxy Ratchet & Clank: Rift Apart The Vale: Shadow of the Crown

Gagner le prix @TheGameAwards pour l’innovation dans l’accessibilité pour #ForzaHorizon5 est incroyablement significatif pour nous, et nous espérons continuer le travail important de faire Forza pour tout le monde ! Merci à nos fans pour tout le soutien ! pic.twitter.com/orjiS1PRTt – Forza Horizon (@ForzaHorizon) 10 décembre 2021

Gagnant: Forza Horizon 5



Meilleur sport/course

Nominés :

F1 2021 FIFA 22 Forza Horizon 5 Hot Wheels Unleashed Riders Republic

Gagnant: Forza Horizon 5

Meilleure conception audio

Nominés

Deathloop Forza Horizon 5 Ratchet & Clank: Rift Apart Resident Evil Village Returnal

Gagnant: Forza Horizon 5

Meilleure direction de jeu

Nominés

Deathloop, il faut deux retours Psychonauts 2 Ratchet & Clank: Rift Apart

Une autre victoire pour @deathloop, cette fois pour la meilleure direction de jeu ! Félicitations aux équipes @Bethesda + @arkanestudios ! #TheGameAwards pic.twitter.com/MClLFJrlRM – Les Game Awards (@thegameawards) 10 décembre 2021

Gagnant: Boucle de la mort

Meilleur VR/AR

Nominés

Hitman 3 Je m’attends à ce que tu meures 2 Lone Echo 2 Resident Evil 4 Sniper Elite VR

Gagnant: Resident Evil 4

Meilleur combat

Nominés

Tueur de démons : Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles Guilty Gear -Strive- Melty Blood: Type Lumina Nickelodeon All-Star Brawl Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown

Gagnant: Coupable Gear – Efforcez-vous-

Meilleure famille

Nominés

Il faut deux superstars de Mario Party Nouveau Pokémon Snap Super Mario 3D World + Fury WarioWare de Bowser : Get It Together !

Gagnant: Il faut être deux

Meilleure stratégie de simulation

Nominés

Age of Empires 4 Evil Genius 2: World Domination Humankind Inscryption icrosoft Flight Simulator

Gagnant: L’Âge des Empires 4

Jeu le plus attendu

Nominés

Elden Ring God of War Ragnarok Horizon Forbidden West La suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild Starfield

Gagnant: Anneau ancien

Meilleur jeu d’esport

Nominés

Call of Duty Counter-Strike : Offensive mondiale Dota 2 League of Legends Valorant

Gagnant: League of Legends