Tous les gagnants du Barcelona Junior Open by IMG Academy 2021

La première édition du plus important tournoi de golf junior de Catalogne s’est déroulée avec un grand succès. 65 joueurs (garçons et filles entre 8 et 16 ans) se sont affrontés tout au long du week-end au cours duquel ils ont pu profiter d’un tournoi de plusieurs carats. Le vainqueur de la catégorie scratch, Pablo García Terol, a obtenu un résultat final de -4 avec des tours de 69 et 71 coups.

La destination resort Club de Golf Barcelona, ​​le seul « Parcours Signature » de Txema Olazábal en Catalogne, a présenté son parcours dans des conditions optimales pour un événement prestigieux du calendrier annuel.

Les conditions étaient complexes au point qu’il a dû être suspendu le premier jour en raison d’un orage.

Le Tournoi appartenant au Grand Prix de Catalunya a eu les vainqueurs suivants :

Gagnante Benjamin Scratch : Adriana Montolio Reyes

Gagnante du Handicap féminin Benjamin : Adriana Montolio Reyes

Gagnant Benjamin Scratch Masculin : Bernet Martinez de Morenet

Vainqueur Benjamin Handicap Masculin : Bernet Mtez de Morenet

Gagnante Alevín Scratch Femelle : Marta Bertran Herraiz

Gagnante du Handicap féminin Alevín : Lola Cabanes Cisneros

Gagnant masculin Alevín Scratch : Paul Riu Milan

Vainqueur du Handicap Masculin Alevín : Paul Riu Milan

Gagnant du Scratch Child : Carlota Carmona Rodríguez

Vainqueur du Handicap féminin enfant : Carlota Carmina Rodriguez

Gagnant Enfant Scratch Homme : Eric Díaz Miñon

Gagnant du Handicap Enfant Masculin : Eric Díaz Miñon

Gagnante Chloe Female Scratch Cadet : Mateo Villaronga

Vainqueur Cadet Handicap Féminin Chloé : Mateo Villaronga

Gagnant Cadet Scratch Masculin : Pablo García Terol

Vainqueur Cadet Masculin Handicap : Pablo García Terol

Le gagnant de la bourse exclusive pour assister à l’Académie IMG est allé à l’enfant Kanran Hababou.

Les joueurs qui ont remporté des places pour participer aux tournois IMG Junior Golf Tour aux États-Unis (décembre 2021) et Junior Tour Scotland (octobre 2022) étaient les cadets suivants : Pablo García Terol et Cloe Mateo Villaronga.

Le Tournoi a eu, entre autres partenaires marketing, la collaboration de Mundo Deportivo.