tous les gagnants et nominés

Olivia Rodrigo accepte le prix de la chanson de l’année aux MTV Video Music Awards 2021.

. – Les MTV Video Music Awards 2021 ont été remis dimanche.

Justin Bieber est en tête de la liste des nominés de cette année avec sept nominations, suivi de Megan Thee Stallion avec six nominations. Les nominés pour la première fois Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Giveon, Lil Nas X et Olivia Rodrigo ont remporté cinq nominations chacun.

Voici les gagnants :

VIDÉO DE L’ANNÉE

Cardi B ft. Megan Thee Stallion – “WAP”

DJ Khaled ft. Drake – “POPSTAR” (avec Justin Bieber)

Doja Cat ft. SZA – “Embrasse-moi plus”

Ed Sheeran – “Mauvaises habitudes”

Lil Nas X – “MONTERO (Appelez-moi par votre nom)” * GAGNANT

The Weeknd – “Sauve tes larmes”

ARTISTE DE L’ANNÉE

Ariana Grande

chat doja

Justin Bieber * GAGNANT

Megan toi étalon

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

CHANSON DE L’ANNÉE

24kGoldn ft. Iann Dior – “Humeur”

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – “Laissez la porte ouverte”

BTS – “Dynamite”

Cardi B ft. Megan Thee Stallion – “WAP”

Dua Lipa – “En lévitation”

Olivia Rodrigo – “permis de conduire” * GAGNANTE

MEILLEUR NOUVEL ARTISTE

24kOr

Donner sur

Le Kid LAROI

Olivia Rodrigo * GAGNANTE

Polo G

Saweetie

PERFORMANCE PUSH DE L’ANNÉE

Septembre 2020 : Wallows – « Vous vous ennuyez encore ? »

Octobre 2020 : Ashnikko – “Marguerite”

Novembre 2020 : SAINT JHN – “Magnifique”

Décembre 2020 : 24kGoldn – “Coco”

Janvier 2021 : JC Stewart – “Break My Heart”

Février 2021 : Latto – “Sex Lies” – RCA Records

Mars 2021 : Madison Beer – “Egoïste”

Avril 2021 : Le Kid LAROI – “SANS VOUS”

Mai 2021 : Olivia Rodrigo – “permis de conduire” * GAGNANTE

Juin 2021 : fille en rouge “Sérotonine”

Juillet 2021 : Fousheé – “ma bave”

Août 2021 : jxdn – “Pensez à moi”

MEILLEURE COLLABORATION

24kGoldn ft. Iann Dior – “Humeur”

Cardi B ft. Megan Thee Stallion – “WAP”

Doja Cat ft. SZA – “Kiss Me More” * GAGNANT

Drake ft. Lil Durk – “Rire maintenant pleurer plus tard”

Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – “Pêches”

Miley Cyrus ft. Dua Lipa – “Prisonnier”

MEILLEURE POP

Ariana Grande – “postes”

Billie Eilish – “Donc je suis”

BTS – “Beurre” – BIGHIT MUSIC

Harry Styles – “Traitez les gens avec gentillesse”

Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – “Peaches” * GAGNANT

Olivia Rodrigo – “bon 4 u”

Shawn Mendes – “Merveille”

Taylor Swift – “saule”

MEILLEUR HIP-HOP

Cardi B ft. Megan Thee Stallion – “WAP”

Drake ft. Lil Durk – “Rire maintenant pleurer plus tard”

Lil Baby ft. Megan Thee Stallion – “On Me (remix)”

Moneybagg Yo – “Said Sum”

Polo G – “RAPSTAR”

Travis Scott ft. Young Thug & MIA – “FRANCHISE” * GAGNANT

MEILLEUR ROCHE

Evanescence – “Utilisez ma voix”

Foo Fighters – “Honte Honte”

John Mayer – “Last Train Home” * GAGNANT

The Killers – “L’avertissement de ma propre âme”

Kings Of Leon – “Le Bandit”

Lenny Kravitz – “Augmenter les vibrations”

MEILLEURE ALTERNATIVE

Gradins – “Arrêtez de faire de la peine”

Animaux en verre – “Vagues de chaleur”

Imagine Dragons – “Suivez-vous”

Mitrailleuse Kelly ft. Blackbear – “Le meilleur ami de mon ex” * GAGNANT

Twenty One Pilots – “Shy Away” – Alimenté par Ramen

WILLOW pi. Travis Barker – “l’âme transparente”

MEILLEUR LATINE

Bad Bunny x Jhay Cortez – “Dakiti”

Billie Eilish & ROSALÍA – “Vous l’oublierez” * GAGNANT

Black Eyed Peas et Shakira – ” GIRL LIKE ME “

J. Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, Tainy – “UN DIA (UN JOUR)”

Karol G – “Bichota”

Maluma – “Hawaï”

MEILLEUR R&B

Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid – “BROWN SKIN GIRL”

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – “Laissez la porte ouverte” * GAGNANT

Chris Brown et Young Thug – “Go Crazy”

Giveon – ” ANNIVERSAIRE DE COUP DE COEUR “

SON pi. Chris Brown – “Viens à travers”

SZA – “Bons jours”

MEILLEURE K-POP

(G) I-DLE – “DUMDi DUMDi”

BLACKPINK et Selena Gomez – “Crème glacée”

BTS – “Beurre” * GAGNANT

Monsta X – ” Joueur “

DIX-SEPT – “Prêt à aimer”

DEUX FOIS – “Sans alcool”

VIDÉO POUR LE BIEN

Billie Eilish – “Votre pouvoir” * GAGNANT

Demi Lovato – “Danse avec le diable”

ELLE – “Combat pour toi”

Kane Brown – “Belle dans le monde”

Lil Nas X – “MONTERO (Appelle-moi par ton nom)”

Pharrell Williams ft. JAY-Z – “Entrepreneur”

MEILLEURE DIRECTION

Billie Eilish – “Votre pouvoir” – Réalisé par : Billie Eilish

DJ Khaled ft. Drake – “POPSTAR (Starring Justin Bieber)” – Réalisé par : Julien Christian Lutz aka Director X

Lil Nas X – “MONTERO (Call Me By Your Name)” – Réalisé par : Lil Nas X et Tanu Muino * GAGNANT

Taylor Swift – “saule” – Réalisé par : Taylor Swift

Travis Scott ft. Young Thug & MIA – “Franchise” – Réalisé par : Travis Scott

Tyler, The Creator – “LUMBERJACK” – Réalisé par : Wolf Haley

MEILLEURE CINÉMATOGRAPHIE

Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid – “BROWN SKIN GIRL” – Photographie : Benoit Soler, Malik H. Sayeed, MOHAMMAED ATTA AHMED, Santiago Gonzalez, Ryan Helfant * GAGNANT

Billie Eilish – “Donc je suis” – Photographie : Rob Witt

Foo Fighters – “Shame Shame” – Photographie : Santiago Gonzalez

Justin Bieber ft. Chance The Rapper – “Holy” – Photographie : Elias Talbot

Lady Gaga – “911” – Photographie : Jeff Cronenweth

Lorde – “Solar Power” – Photographie : Andrew Stroud

MEILLEURE DIRECTION ARTISTIQUE

Beyoncé, Shatta Wale, Major Lazer – “ALREADY” – Direction artistique par : Susan Linns, Gerard Santos

Ed Sheeran – “Bad Habits” – Direction artistique par : Alison Dominitz

Lady Gaga – “911” – Direction artistique par : Tom Foden, Peter Andrus

Lil Nas X – “MONTERO (Call Me By Your Name)” – Direction artistique par : John Richoux

Saweetie pi. Doja Cat – “Best Friend” – Direction artistique par : Art Haynes GAGNANT

Taylor Swift – “willow” – Direction artistique : Ethan Tobman, Regina Fernandez

MEILLEURS EFFETS VISUELS

Bella Poarch – “Build A Bitch” – Effets visuels par : Andrew Donoho, Denhov Visuals, Denis Strahhov, Rein Jakobson, Vahur Kuusk, Tatjana Pavlik, Yekaterina Vetrova

Coldplay – “Higher Power” – Effets visuels par : Mathematic

Doja Cat & The Weeknd – “You Right” – Effets visuels par : La Pac, Anthony Lestremau, Julien Missaire, Petr Shkolniy, Alexi Bailla, Micha Sher, Antoine Hache, Mikros MPC, Nicolas Huget, Guillaume Ho Tsong Fang, Benjamin Lenfant, Stéphane Pivron, MPC Bangalore, Chanakya Chander, Raju Ganesh, David Rouxel

Glass Animals – “Tangerine” – Effets visuels par : Ronan Fourreau

Lil Nas X – “MONTERO (Call Me By Your Name)” – Effets visuels par : Mathematic WINNER

P!NK – “All I Know So Far” – Effets visuels par : Dave Meyers, Freenjoy Inc

MEILLEURE CHORÉGRAPHIE

Ariana Grande – “34 + 35” – Chorégraphie de : Brian Nicholson & Scott Nicholson

BTS – “Butter” — Chorégraphie de : SON SUNG DEUK Avec BHM PERFORMANCE DIRECTING TEAM

Ed Sheeran – “Bad Habits” – Chorégraphie de : Natricia Bernard

Foo Fighters – “Shame Shame” – Chorégraphie de : Nina McNeely

Harry Styles – “Traiter les gens avec gentillesse” – Chorégraphie de : Paul Roberts * GAGNANT

Marshmello & Halsey – “Be Kind” – Chorégraphie de : Dani Vitale

MEILLEURE ÉDITION

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – “Leave The Door Open” – Montage par : Troy Charbonnet GAGNANT

BTS – “Butter” – Montage par : Yong Seok Choi de Lumpens

Drake – “What’s Next” – Edité par: Noah Kendal

Harry Styles – “Traitez les gens avec gentillesse” – Edité par: Claudia Wass

Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – “Peaches” – Montage : Mark Mayr, Vinnie Hobbs

Miley Cyrus ft. Dua Lipa – “Prisonnier”