Tous les hôtes invités de Bachelor In Paradise sur le chemin après la sortie de Chris Harrison, y compris David Spade

Lance Basse

Lance Bass de la renommée NSYNC est certainement un choix amusant pour l’hôte invité de Bachelor in Paradise. Soyons honnêtes – à peu près toutes les chansons de NSYNC pourraient être un slogan pour la franchise Bachelor. “Bye Bye Bye”, “It’s Gonna Be Me”, “Dirty Pop”, et la liste est longue, amirite ? L’expérience d’hébergement de l’ancien boys band vient de son émission de radio, Dirty Pop avec Lance Bass, qui a donné un aperçu de l’industrie de la musique pop. Il a également fait de nombreuses apparitions en tant qu’invité, principalement en tant que lui-même, à la télévision et au cinéma au fil des ans, y compris un épisode de l’émission de compétition de Netflix The Circle. Et si vous vous souvenez de l’énigme de la culture pop On the Line de 2001, vous savez que la recherche de l’amour se trouve dans la timonerie de Bass.