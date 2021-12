Tous les Indiens étaient hindous avant l’ère de Babur, dit Assam CM ; veut fermer toutes les madrasas de l’État

Tout en demandant pourquoi parler de la construction du «mandir» est considéré comme communautaire en Inde, le chef du BJP a déclaré qu’il n’y avait rien de mal à reconstruire et à redécorer les anciens temples.

Battant pour la mise en œuvre de la loi portant modification de la loi sur la citoyenneté, le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, a déclaré jeudi que les hindous en difficulté en dehors de l’Inde étaient les bienvenus dans le pays, car l’Inde est une nation à majorité hindoue et « tout le monde ici était hindou avant l’ère Babur ”.

« L’Inde est un pays à majorité hindoue. Si un hindou rencontre des problèmes en dehors de l’Inde, il est le bienvenu dans le pays. L’Inde est la racine de chaque hindou. Avant l’ère Babar, tout le monde était hindou », a déclaré Sarma, cité par News18.

« Pourquoi parler de la construction du mandir est considéré comme communautaire – pourquoi seulement le temple ? Nous sommes hindous, nous serons hindous. En tant qu’hindou, je suis plus laïc que tous les laïcs », a déclaré Sarma.

En juillet de cette année, Sarma avait déclaré que l’hindoutva était un mode de vie et affirmé que les adeptes de la plupart des religions étaient des descendants d’hindous. « Hindutva a commencé il y a 5 000 ans et cela ne peut pas être arrêté », avait-il déclaré.

Le ministre en chef de l’Assam a également déclaré qu’il souhaitait que tous les madarsas (séminaires islamiques) soient fermés en Assam. « J’essaie de faire venir plus de médecins et d’ingénieurs de la communauté musulmane », a-t-il déclaré.

S’exprimant sur la question de « Love Jihad », Sarma a déclaré que même s’il avait des réserves sur le terme, personne ne sera autorisé à tromper une femme. « Le gouvernement ne tolérera aucune femme trompée par qui que ce soit, qu’elle soit hindoue ou musulmane. Des mesures appropriées seront prises contre ces délinquants pour assurer la sûreté et la sécurité de nos sœurs », a-t-il déclaré.

