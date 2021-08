Tous les jeux disponibles pour Amazon Luna

Amazon Luna est l’entrée d’Amazon dans l’espace des plateformes de jeux en nuage, la société entrant officiellement en accès anticipé et offrant aux joueurs la possibilité de s’abonner à leur service et de télécharger des jeux pour jouer sur une grande variété d’appareils.

Avec autant de plates-formes de jeux en nuage maintenant disponibles, il est cependant important de jeter un œil à ce qui est disponible sur Luna. Heureusement, Amazon Luna a une liste de jeux étonnamment décente, qui comprend certains des meilleurs jeux de ces dernières années, tous disponibles pour un prix d’entrée solide.

Qu’est-ce qu’Amazon Luna ?

Amazon Luna est une plate-forme de jeux en nuage alimentée par la plate-forme de calcul en nuage d’Amazon Amazon Web Services (AWS). Semblable à d’autres plates-formes de jeux en nuage comme Google Stadia ou Xbox Cloud Gaming, Luna permet aux joueurs de diffuser des jeux instantanément à partir d’un certain nombre d’appareils et de navigateurs différents. Cela permet aux fans de jeux de jouer plus facilement à certains de leurs favoris, sans avoir besoin de consoles ni d’achats supplémentaires.

L’abonnement à Amazon Luna (5,99 $ par mois) permettra aux joueurs d’accéder à un catalogue de jeux, ainsi qu’à différents canaux de contenu que les éditeurs peuvent proposer moyennant des frais supplémentaires. Pour le moment, seul Ubisoft a un canal, mais il est probable que d’autres seront ajoutés à l’avenir. Amazon Luna ne nécessite aucun matériel spécifique pour jouer, mais il existe un contrôleur dédié à utiliser si vous le souhaitez. Le contrôleur de Luna est doté d’une connexion Wi-Fi intégrée pour réduire la latence d’entrée pendant le jeu et offrir aux joueurs une autre option pour jouer.

Liste complète des jeux Amazon Luna

Abzu A Plague Tale: Innocence AO Tennis 2 Aragami Assassin’s Creed Valhalla Atomik: RunGunJumpGun Blasphemous BlazBlue: Cross Tag Battle Blazing Chrome Bloodstained Brothers: A Tale of Two Sons Bridge Constructor: The Walking Dead Bug Fables: The Everlasting Castlevania Anniversary Collection Contra Collection Control Cook Serve Delicious 3 CrossCode DIRT 5 Deponia Doomsday Edna & Harvey: Harvey’s New Eyes Edna & Harvey: The Breakout Everspace Far Cry 6 FIFA 21 Furi Ghost of a Tale Goodbye Deponia Grid Hard Reset Redux Hokko Life Iconoclastes Immortals Fenyx Rising Indivisible Infinite Minigolf Ken Follett’s The Pillars of the Earth The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel III Lumines Remastered Metro Exodus Mighty Switch Force ! Collection Obduction Overcooked 2 Open Country Panzer Dragoon Paper Beast R-Type Dimensions EX Redout Resident Evil 7: Biohazard Rez Infinite Rime River City Girls Saint’s Row The Third: Remastered Sapling Shadow Tactics Shantae and the Pirate’s Curse Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition Shantae : Risky’s Revenge Sonic Mania Plus Steamworld Dig Steamworld Dig 2 Steamworld Heist Steamworld Quest: Main de Gilgamech Super Mega Baseball 3 Sythentik: Legion Rising Tacoma Tangledeep Tennis World Tour 2 Trails of Cold Steel 3 The Mummy Demastered The Sexy Brutale The Surge The Surge 2 Thimbleweed Park Under Night In-Birth Valfaris Valkyria Chronicles 4 Victor Vran Watch Dogs: Legion Wonderboy XIII Yoku’s Island Express Yooka-Laylee Yooka-Laylee Impossible Lair Ys VIII: Lacrimosa of Dana

Actuellement, Amazon Luna propose environ 50 jeux de divers développeurs. Bien que cela ne soit peut-être pas aussi impressionnant que certaines autres plates-formes, d’autres jeux seront ajoutés à l’avenir. Il est important de noter, cependant, que chaque jeu de cette liste est lié à un abonnement Amazon Luna.

Cela signifie qu’il n’est pas possible d’acheter le jeu seul et d’y jouer via Luna, ce qui signifie qu’Amazon pourrait supprimer certains jeux de sa liste à tout moment, contrairement à la possession directe d’un jeu sur une plate-forme comme la PS5. En attendant, cependant, il existe une grande quantité de jeux disponibles, et certains extrêmement intéressants pour les fans à plonger à un prix bon marché.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Nier loin où que vous soyez

Nier Reincarnation cache sa grande Nier-ness dans un titre meh gacha

Le dernier jeu Nier de Square Enix est un titre de gacha mobile avec un système de combat automatique et un casting de guerriers étranges. Quand il joue comme un titre Nier, c’est amusant et beau. Quand il se souvient que c’est un titre gacha, c’est à peu près aussi ennuyeux que les jeux mobiles.