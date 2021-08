Tous les jeux dont vous aurez besoin

La Nintendo Switch est une console révolutionnaire, grâce au fait que ses modes ancré et portable la rendent si polyvalente. Et c’est maintenant mieux que jamais grâce à la sortie du modèle Nintendo Switch OLED. Mais si vous êtes nouveau sur la Nintendo Switch ou si vous recherchez simplement de nouveaux titres, vous vous demandez peut-être quels sont les meilleurs jeux Nintendo Switch.

C’est pourquoi nous avons élaboré ce guide. J’ai une Nintendo Switch peu de temps après sa sortie en 2017. Et j’ai joué à plusieurs des jeux les plus populaires pour la console. Voici les meilleurs jeux Nintendo Switch à ce jour.

Legend of Zelda : Breath of the Wild

On peut dire que le meilleur jeu Nintendo Switch est également sorti avec la console. Breath of the Wild a combiné la très populaire série Legend of Zelda avec le concept d’un monde ouvert, et le résultat est un classique instantané. Que vous suiviez l’histoire jusqu’au bout, ou que vous cuisiniez, glissiez et battiez votre propre chemin, Breath of the Wild est un jeu que tout joueur de Switch devrait essayer. C’est d’autant plus vrai qu’une suite devrait sortir en 2022.

Super Mario 3D World + Fureur de Bowser

La plupart des meilleurs jeux Switch sont en fait des jeux Wii U réutilisés, et cela ne fait pas exception. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury perpétue la tradition des excellents jeux Mario 3D, avec de nouvelles mécaniques et un monde magnifiquement conçu. Que ce soit en solo ou en coopération, tout le monde peut profiter à la fois de Super Mario 3D World et de Bowser’s Fury.

Vallée des étoiles

Stardew Valley est un RPG agricole ouvert magnifiquement conçu. Le monde est vaste et détaillé, et vous ne serez absolument jamais à court de choses à faire dans le jeu. Dans le jeu, vous construirez la ferme de vos rêves, transformant les champs en une ferme abondante avec des animaux heureux et d’énormes récoltes. Vous pouvez même créer une famille et devenir un élément important de votre communauté. Sûr de dire, c’est un jeu auquel vous passerez des jours à jouer.

Splatoon 2

Les Inklings sont de retour dans Splatoon 2, une suite du Splatoon original incroyablement populaire. Ce nouveau jeu ajoute de nouvelles armes, équipements et tenues au tireur. Le jeu en général est une excellente interprétation du concept de jeu de tir. Il échange des balles contre de la peinture et le but de tirer sur des personnes dans le but de tirer sur l’environnement lui-même. C’est bien sûr adapté aux enfants, mais les joueurs de tous âges adoreront Splatoon 2.

Le manoir de Luigi 3

Luigi’s Mansion 3 est un autre classique instantané. Le jeu est magnifiquement conçu et le gameplay est incroyablement satisfaisant, vous permettant d’aspirer des pièces et de l’or dans toutes sortes d’environnements différents. Le jeu est même idéal pour jouer avec vos amis et votre famille. Franchement, c’est l’un de mes jeux préférés.

Super Smash Bros. Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate pourrait bien être le meilleur jeu Super Smash Bros. jamais créé. Le jeu comprend tous les personnages que vous pourriez souhaiter, ainsi que toutes sortes d’objets et de modes de jeu différents. Le jeu est parfait pour jouer avec vos amis, mais il dispose également d’un très bon mode campagne solo pour jouer seul.

Pokémon Épée et Bouclier

Les jeux Pokemon de Game Freak deviennent de plus en plus immersifs. Alors que Sword and Shield a suscité des réactions mitigées en ligne, j’ai honnêtement trouvé que c’était un excellent ajout à la série Pokemon. Le jeu offre de nombreuses nouvelles mécaniques intéressantes, et la possibilité de le jouer sur grand écran ne vieillit jamais étant donné les décennies de jeux Pokemon limités aux ordinateurs de poche.

Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart 8 n’a pas reçu l’attention qu’il méritait lors de sa sortie sur Wii U. Heureusement, le jeu est génial sur Switch – et peut-être encore mieux grâce au contenu supplémentaire. Mario Kart reste définitivement l’un des meilleurs jeux pour jouer avec vos amis dans Mario Kart 8.

Animal Crossing: Nouveaux Horizons

Animal Crossing est un peu comme une vision plus heureuse de la vie réelle. Vous pouvez contracter une hypothèque et travailler dur pour la rembourser. Vous vous ferez également des amis et interagirez avec vos vrais amis, et profiterez de petits mini-jeux amusants pendant que vous installez votre nouvelle île paradisiaque.

Super Mario Odyssée

Super Mario Odyssey est le dernier d’une longue lignée de superbes jeux Mario en 3D. Dans ce jeu, vous ferez équipe avec Cappy, qui vous permet de prendre le contrôle d’ennemis, d’animaux et même d’un T-Rex. Vous vous frayerez un chemin à travers de tout nouveaux lieux et collecterez des Power Moons afin de pouvoir à nouveau sauver la princesse Peach.

Donkey Kong Country : Tropical Freeze

Vous cherchez un jeu de plateforme classique auquel vous pouvez jouer seul ou avec des amis ? Donkey Kong Country: Tropical Freeze vous permet de prendre le contrôle non seulement de Donkey Kong lui-même, mais aussi de nouveaux amis, comme Dixie Kong et Cranky Kong. Et vous voyagerez à travers de tout nouveaux environnements qui ajoutent de nouveaux défis au jeu.

Legend of Zelda : Link’s Awakening

Pour un jeu complètement différent, mais toujours super amusant, affrontez Legend of Zelda, cela vaut la peine de jeter un coup d’œil à Link’s Awakening. En tant que Link, vous explorerez l’île de Koholint pour collecter des instruments et réveiller le poisson du vent pour rentrer chez vous. C’est un jeu magnifique qui présente de tout nouveaux défis à tout fan de Zelda.

Paper Mario : le roi de l’origami

La série Paper Mario doit être l’une des versions les plus créatives et intéressantes de la série Mario, et c’est pourquoi il est facile de la recommander comme l’un des meilleurs jeux Nintendo Switch. Paper Mario: Origami King vous demande, en tant que Mario, d’essayer de sauver le château de la princesse Peach du méchant roi Olly, avec votre nouvelle partenaire, Olivia. Le jeu propose de nouvelles batailles basées sur des anneaux, ainsi que de nombreux choix stratégiques à faire tout au long.

Super Mario Maker 2

Super Mario Maker 2 est un moyen idéal pour plonger profondément dans le monde de la création de niveaux Mario nouveaux et intéressants. Honnêtement, vous trouverez certains des niveaux Mario les plus créatifs de ce jeu, dans une variété de skins et de niveaux de difficulté. Cela ne veut pas dire que c’est super amusant de créer vos propres niveaux. Il y a même des personnages jouables comme Link de la série Legend of Zelda.

Fire Emblem: Trois Maisons

Si vous aimez les RPG traditionnels au tour par tour, alors Fire Emblem: Three Houses vaut le détour. Dans ce jeu, vous devrez enseigner l’une des trois maisons de l’Académie des officiers, menant vos élèves dans des combats de RPG tactiques.

