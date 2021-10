Tous les jeux dotés de fonctionnalités exclusives Stadia

Google Stadia permet aux joueurs d’accéder aux jeux via le cloud via un PC, des appareils Android TV ou Google TV et des smartphones. Aucun téléchargement n’est requis que ce soit pour démarrer un jeu pour la première fois ou lorsqu’il y a une mise à jour. La plate-forme de streaming permet également aux jeux d’inclure des fonctionnalités spéciales qui ne peuvent pas être implémentées dans les versions PC ou console, telles que le lancement d’un jeu à partir d’une capture d’écran ou la participation à des jeux via des diffusions en direct YouTube.

Les quatre fonctionnalités exclusives de Stadia sont Crowd Choice, Crowd Play, State Share et Stream Connect. Bien que la liste des jeux utilisant l’une de ces fonctionnalités soit petite, elle contient certains des meilleurs jeux Stadia et continuera de s’allonger à mesure que de nouveaux titres seront ajoutés à la boutique Stadia.

Choix de la foule

Source : Google

Crowd Choice permet aux streamers YouTube d’inclure leur public lorsqu’il s’agit de prendre des décisions dans le jeu. Des sondages peuvent être créés à des points spécifiques pendant la lecture. Ensuite, les téléspectateurs peuvent choisir la meilleure réponse, les résultats affectant directement le gameplay. Certains exemples incluent le choix du pouvoir des personnages dans Outcasters ou le choix des options narratives dans Baldur’s Gate 3. Voici la liste complète des jeux Stadia qui incluent Crowd Choice :

Baldur’s Gate 3 Dead by Daylight Dragon Ball Xenoverse 2 Monster Boy and the Cursed Kingdom Outcasters Samurai Shodown

Jeu de foule

Source : Google

Les streamers YouTube peuvent inviter leurs spectateurs à rejoindre le jeu directement depuis le livestream avec Crowd Play. Une fois la fonctionnalité activée, un lobby est mis en place et le public peut rejoindre une file d’attente avant d’être accepté dans le jeu aux côtés du streamer. Bien sûr, un compte Stadia et le propriétaire du jeu spécifique sont nécessaires pour sauter immédiatement dans un match, à moins que le jeu ne soit gratuit. Voici la liste complète des jeux Stadia qui incluent Crowd Play :

Borderlands 3 Crayta Dead by Daylight Dragon Ball Xenoverse 2 Mortal Kombat 11 Jeux Olympiques de Tokyo 2020 – The Official Game Video Outcasters Samurai Shodown Serious Sam 4 Super Bomberman R Online

Part de l’État

Source : Google

State Share permet aux joueurs de capturer une exécution ou un défi de jeu spécifique, et permet aux autres joueurs de vivre les mêmes conditions en partageant simplement une capture d’écran ou un clip vidéo dans le jeu. Certains exemples incluent battre le meilleur score d’un joueur en mode Horde de Doom Eternal avec les mêmes armes ou laisser de l’équipement derrière pour que d’autres joueurs l’utilisent dans PixelJunk Raiders. Posséder le jeu est nécessaire avant de sauter dans les clips et les images partagés par d’autres. Voici la liste complète des jeux Stadia qui incluent State Share :

Doom Eternal Hello Engineer – Accès anticipé Hitman Trilogy: World of Assassination Jugement de l’humanité Monster Boy et le royaume maudit PixelJunk Raiders Serious Sam 4

Connexion au flux

Source : Google

Stream Connect rappelle les jours de gloire du jeu sur écran partagé en affichant les écrans de vos coéquipiers en même temps pendant le jeu. Jusqu’à trois écrans peuvent être affichés dans le coin de la vue du joueur principal, mais cela ne fonctionne pas avec les jeux pour lesquels le jeu multiplateforme est activé. Voici la liste complète des jeux Stadia qui incluent Stream Connect :

Far Cry 6 Les orcs doivent mourir ! 3 Outriders The Crew 2 The Division 2 Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

