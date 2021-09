Tous les jeux en ligne ne sont pas des jeux d’argent : le gouvernement du Karnataka passe à côté de l’essentiel

Au cours des derniers jours, le projet de loi a créé beaucoup de buzz en raison des appréhensions que le projet de loi semble inclure des jeux en ligne qui impliquent principalement des compétences dans le cadre de la définition des paris

Par Sandeep Chilana

Le Karnataka Police (Amendment) Bill, 2021 (« Bill ») a été déposé à l’Assemblée du Karnataka au cours de la session en cours visant les jeux en ligne, en particulier les paris et les jeux d’argent. Le projet de loi criminalise toutes les activités de cette industrie en ligne ainsi que les joueurs participant à de tels paris et jeux en ligne et prévoit une peine allant jusqu’à 3 ans et une amende pouvant aller jusqu’à 1 lakh roupie.

Au cours des derniers jours, le projet de loi a créé beaucoup de buzz en raison des appréhensions que le projet de loi semble inclure des jeux en ligne qui impliquent principalement des compétences dans le cadre de la définition des paris.

L’examen de la copie du projet de loi suggère que le projet de loi a l’intention de modifier l’article 2 (7) de la loi de 1963 sur la police du Karnataka (« loi ») qui définit le terme « jeu » comme suit :

« jeu » désigne et inclut les jeux en ligne, impliquant toutes les formes de paris ou de paris, y compris la forme de jetons évalués en termes d’argent payé avant ou après leur émission, ou les moyens électroniques et la monnaie virtuelle, le transfert électronique de fonds en relation avec tout jeu de hasard, mais n’inclut pas une loterie ou un pari ou un pari ou une course de chevaux sur un hippodrome à l’intérieur ou à l’extérieur de l’État, lorsque de tels paris ou paris ont lieu »

En outre, le projet de loi propose de modifier l’explication de l’article 2 (7) de la loi qui définit les paris, comme suit :

« « les paris ou les paris » comprennent la collecte ou la sollicitation de paris, la réception ou la distribution de gains ou de prix, en argent ou autrement, à l’égard de tout acte destiné à aider ou faciliter les paris ou les paris ou cette collecte, la sollicitation, réception ou distribution. Tout acte ou risquer de l’argent ou autrement sur le résultat inconnu d’un événement

y compris sur un jeu d’adresse et toute action spécifiée ci-dessus effectuée directement ou indirectement par les joueurs jouant à tout jeu ou par tout tiers ; »

Le projet de loi propose en outre de modifier l’article 78 de la loi qui criminalise l’ouverture d’établissements de jeux. Les modifications les plus pertinentes sont reproduites ci-après :

« Ouverture, etc., de certaines formes de jeux.

Quiconque,-

(a) être le propriétaire ou l’occupant ou avoir l’usage de tout bâtiment, pièce, tente, enceinte, véhicule, navire ou lieu ou dans un cybercafé ou un jeu en ligne impliquant des paris ou des paris, y compris une ressource informatique ou une application mobile ou Internet ou tout appareil de communication tel que défini dans la loi de 2000 sur les technologies de l’information (loi centrale 21 de 2000), ouvre, conserve ou utilise les mêmes à des fins de jeu :

…

(vi) sur toute transaction ou programme de pari ou de pari dans lequel la réception ou la distribution de gains ou de prix en argent ou autrement dépend du hasard ou de la compétence d’autrui ; ou

…

(vii) sur tout acte risquant de l’argent ou autrement sur le résultat inconnu d’un événement, y compris sur un jeu d’adresse ;

sera, sur condamnation, puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, ou d’une amende pouvant aller jusqu’à un lakh, ou des deux :

Comme il ressort d’une simple lecture du projet de loi, bien que celui-ci soit déposé dans le but de traiter des paris et des jeux d’argent en ligne, il est rédigé de manière si ambiguë et vague, ce qui est probablement intentionnel, que tous les jeux en ligne qui ont une prépondérance de compétences, y compris les jeux traditionnels tels que les échecs, le billard, etc. où de l’argent est impliqué sous forme de frais d’abonnement ou de droit d’entrée peuvent être exposés au risque de devenir une activité criminelle en vertu de la loi modifiée sur la police, ce qui oblige diverses sociétés informatiques, développeurs et jeunes à utiliser ces plates-formes à des fins récréatives. ainsi qu’à des fins professionnelles, UN CRIMINEL.

Non seulement les amendements proposés par l’État, qui est la Silicon Valley de l’Inde, constituent une étape des plus régressives, mais la même chose dépasse la compétence constitutionnelle de l’État. Il ne fait aucun doute que l’entrée 34 de la liste des États dans la Constitution de l’Inde confère aux États la compétence constitutionnelle de légiférer pour réglementer les « paris et jeux d’argent ». Cependant, dans l’exercice de ses pouvoirs législatifs, l’État ne peut pas étendre artificiellement la définition des paris, des jeux ou des paris pour réglementer, interdire ou criminaliser, une activité qui, dans le sens généralement accepté, ne constitue pas un pari. Le projet de loi instantané tente d’atteindre exactement la même définition, c’est-à-dire que la définition statutaire a été modifiée pour inclure artificiellement les jeux d’adresse qui, selon la position juridique établie, ne sont pas considérés comme des « paris ». Par conséquent, à mon humble avis, lesdits amendements, dans la mesure où ils tentent de criminaliser les jeux d’adresse, sont en soi inconstitutionnels.

Il apparaît également que l’État le plus progressiste de l’Inde a décidé de restreindre unilatéralement le droit fondamental au choix de ses citoyens de se livrer à des activités récréatives dans leur vie privée sans aucune discussion ou délibération avec les parties prenantes, sur la base des normes de moralité du gouvernement ainsi traiter leurs citoyens comme des enfants qui doivent être contrôlés et sauvés des « vices ».

Précédemment, les tribunaux ont dans le passé soulevé des inquiétudes sur une telle rédaction. Dans le récent jugement Junglee Games c. État du Tamil Nadu, où la partie II de la loi de 2021 sur les jeux et la police du Tamil Nadu avait interdit les jeux en ligne, la Haute Cour de Madras avait souligné comment il était pas une législation intelligible et des comités d’experts devraient être mis en place pour distinguer l’habileté et le hasard, en soulignant le fait que lorsque l’issue d’un événement est sous contrôle, un tel événement n’est pas un pari.

Dans sa décision dans Shreya Singhal v. Union of India, la Cour suprême de l’Inde, tout en défendant le droit à la liberté d’expression sur Internet, a annulé l’article 66A de la loi de 2000 sur les technologies de l’information au motif que cet article a un effet dissuasif. sur le droit à la liberté de parole et d’expression sur Internet.

Cet arrêt historique a également mis en évidence un aspect important de la rédaction de la loi, la Cour suprême a ensuite statué que l’article 66A de la loi sur les technologies de l’information, qui a été promulgué, énonce certaines exceptions à la liberté d’expression, notamment l’expression en vertu de l’article 19 (2), comme l’ordre public. , la diffamation, l’incitation au délit, les bonnes mœurs et les bonnes mœurs.

La Cour a refusé d’admettre que l’article 66 A avait été promulgué dans l’intérêt de « l’ordre public », étant donné qu’il couvre dans son champ d’application, à la fois les messages aux particuliers et les messages de masse. La Cour a également souligné que les termes utilisés dans l’article 66A étaient vagues, indéfinis et ouverts.

Alors que le pouvoir judiciaire a réitéré à maintes reprises l’importance de la rédaction d’une loi pour être en phase avec l’intention de la loi et les pouvoirs accordés à une autorité pour légiférer sur des sujets donnés, il semble que maintes et maintes fois il y a eu des législations qui vont au-delà de la même qui a conduit à un contrôle judiciaire.

Étant donné que le Karnataka est le centre informatique du pays et attire de nombreux investisseurs dans le domaine de l’entrepreneuriat et de la technologie, une telle législation peut ne pas être bénéfique pour l’investissement dans l’État. De plus, le jeu devenant une profession de choix, cela affecte également de nombreux secteurs tels que les développeurs, les joueurs, les éditeurs, les sociétés d’accueil de jeux, etc. Un État progressiste comme le Karnataka qui héberge de nombreuses entreprises technologiques et sportives conduirait essentiellement à perdre cette opportunité en or. .

L’auteur est un expert fiscal et contentieux exerçant à Delhi HC et Supreme C et un ancien avocat de Shardul Amalchand Mangaldas

