Tous les jeux Nintendo Switch à venir en janvier 2022 !

C’est la nouvelle heure du jeu ! Nintendo Switch a pas mal de nouveaux jeux qui sortent ce mois-ci, et nous les avons rassemblés dans une seule liste pour vous ! Qu’il s’agisse de nouveaux jeux ou de versions actualisées d’anciens favoris, voici tous les jeux Switch dont la sortie est prévue ce mois-ci !

★ Une expérience légendaire – 28 janvier

Pokémon Légendes : Arceus

Choix du personnel

La région d’Hisui attend d’être explorée ! Dans cette nouvelle aventure exploratoire Pokémon, vous êtes chargé d’observer ces créatures dans leur territoire naturel. Cette histoire se déroule avant Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante.

60 $ sur Amazon

5 janvier

Arcadie tombée

Dans cette histoire de roman visuel, vous créez votre personnage, choisissez vos pronoms et décidez où va l’histoire ! Vous pouvez choisir de nouer des amitiés ou de vous faire des ennemis. Vous êtes au milieu d’une guerre de l’humanité et de la magie, pouvez-vous sauver le monde ?

25 $ chez Nintendo

13 janvier

ASTRONIERE

Essayez de survivre dans l’espace. Vous pouvez choisir de construire votre base au-dessus de la surface ou dans le sol des planètes. Utilisez vos créations pour en découvrir plus sur l’univers.

30 $ chez Nintendo

Sorties physiques de la Nintendo Switch de janvier que vous pouvez pré-commander maintenant

Pokémon Legends : Arceus – Disponible le 28 janvier – 60 $

Autres jeux Nintendo Switch sortis en janvier

Sorcerer Knights – 1er janvier – 15 $ Crumble – 3 janvier – 15 $ Biker Garage: Mechanic Simulator – 3 janvier – 25 $ Arcadia Fallen – 5 janvier – 25 $ Warshmallows – 6 janvier – 10 $ Epic Dumpster Bear 2: Celui qui porte gagne – 6 janvier – 5 $ Justice Chronicles – 6 janvier – 15 $ Teamfight Manager – 6 janvier – 10 $ Headland – 13 janvier – 20 $ Sniper Time: The Shooting Range – 13 janvier – 5 $ ASTRONEER – 13 janvier – 30 $ Aery – Dreamscape – 13 janvier – 10 $ Duel Princess – 13 janvier – 25 $ Le dernier ami – 13 janvier – 15 $ Eternal Radiance – 13 janvier – 20 $ hocus 2 – 13 janvier – 5 $ Nova-111 – 13 janvier – 10 $ Flipper Confiture – 14 janvier – 25 $ Croix de noyade – 18 janvier – 1 $ Légende du labyrinthe – 18 janvier – 15 $ Vivid Knight – 19 janvier – 15 $ Faire le hamburger – 20 janvier – 4 $ Blackwind – 20 janvier – 25 $ Bataille de révolte animale Simulateur – 20 janvier – 15 $ Windjammers 2 – 20 janvier – 20 $ Go Minimal – 21 janvier – 5 $ Baby Storm – 21 janvier – à déterminer Angelo et Deemon: One Hell of a Quest – 25 janvier – 15 $ PopSlinger – janv. 26 – 15 $ Incidents imprévus – 27 janvier – 20 $

A quoi tu joues?

Il y a tellement d’aventures dans les jeux Nintendo Switch lancés ce mois-ci. Nos favoris sont Pokémon Legends : Arceus, ASTRONEER et Arcadia Fallen, mais nous avons aussi hâte de découvrir tous les autres jeux ! Lequel allez-vous ramasser ?