Tous les jeux Nintendo Switch à venir en septembre 2021 !

C’est la nouvelle heure du jeu ! Nintendo Switch a pas mal de nouveaux jeux qui sortent ce mois-ci, et nous les avons rassemblés dans une seule liste pour vous ! Qu’il s’agisse de nouveaux jeux ou de nouvelles versions d’anciens favoris, voici tous les jeux sortis sur Nintendo Switch ce mois-ci !

Arriver haut la main – 7 septembre

Sonic Colors Ultimate : édition de lancement

Sonic se lance dans une autre aventure, essayant de libérer les feux follets ! Ce faisant, il découvre qu’ils ont des pouvoirs secrets. Nous sommes ravis de voir ces nouveaux mondes magnifiques et de les explorer alors que nous éliminons le Dr Eggman.

10 septembre

WarioWare : rassemblez-vous !

Pour la toute première fois, un personnage préféré de Mushroom Kingdom, Wario, a son propre jeu ! Wario apporte le chaos à la Switch avec ses amis et plus de 200 micro-jeux. Utilisez leurs capacités spéciales pour battre les niveaux !

16 septembre

vers l’est

La société est devenue souterraine. Dans cet adorable jeu de plateforme indépendant, Sam et John travaillent ensemble pour essayer de ramener Eastward à ce qu’il était !

Sorties physiques de la Nintendo Switch de septembre que vous pouvez précommander maintenant

Big Rumble Boxing : Creed Champions – Disponible le 3 septembre – 40 $ Kitaria Fables – Disponible le 3 septembre – 40 $ Sonic Colors Ultimate : Édition de lancement – Disponible le 7 septembre – 40 $ Soirée Olympia – Disponible le 9 septembre – 50 $ WarioWare : Get It Together ! – Disponible du 10 septembre – 50 $ NBA 2K22 – Disponible du 10 septembre – 60 $ Colors Live – Disponible du 14 septembre – 50 $ vers l’Est – Disponible du 16 septembre – 25 $ Tails of Iron – Disponible du 17 septembre – 40 $ La famille Addams : Mansion Mayhem – Disponible du 24 septembre – 40 $ Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakes Set – Disponible du 24 septembre à 60 $ Embr – Disponible du 24 septembre à 30 $ Ultimate Chicken Horse – Édition A-Neigh-Versary – Disponible du 28 septembre à 35 $ Finale Mary Skelter – Disponible du 30 septembre à 50 $

Autres jeux Nintendo Switch sortis en août

Alvéole – 1er septembre – 4 $ Ravva et la malédiction du cyclope – 1er septembre – 5 $ Un bon bonhomme de neige est difficile à construire – 2 septembre – 10 $ Sokobond – 2 septembre – 10 $ Fille blanche – 2 septembre – 9 $ Arme de choix DX – 2 septembre – 6 $ BOT.vinnik Chess – 2 septembre – 3 $ Cosmic Express – 2 septembre – 10 $ The Magister – 2 septembre – 15 $ Une nuit aux courses – 3 septembre – 10 $ Virtuous Western – 3 septembre – 5 $ Pippu – Bauble Quest – 3 septembre – 4 $ Frontier Quête – 8 septembre – 12 $ SLAMING THE BATTLE GHOST SOUL – 9 septembre – 15 $ Hermitage: Strange Case Files – 9 septembre – 20 $ Ultra Age – 9 septembre – 30 $ BloodRayne Betrayal: Fresh Bites – 9 septembre – 20 $ GLO – 9 septembre – 5 $ résiduel – 9 septembre – 20 $ Rétrospective 20/20 – Wrath of the Raakshasa – 9 septembre – 15 $ Dice Legacy – 9 septembre – 20 $ Knights & Guns – 10 septembre – 15 $ Cruis’n Blast – 14 septembre – 40 $ Dommages catlatéral : Remeowstered – 15 septembre – 15 $ Murder Diaries – 16 septembre – 10 $ Nexomon – 17 septembre – 9 $ Squ abble – 18 septembre – 15 $ Diablo II: Ressuscité – 23 septembre – TBD The Plane Effect – 23 septembre – 15 $ Spacebase Startopia – 24 septembre – 50 $

A quoi tu joues?

Il y a tellement d’aventures dans les jeux Nintendo Switch lancés ce mois-ci. Nos favoris sont Sonic Colors Ultimate : Launch Edition, WarioWare : Get It Together ! et Eastward, et nous avons hâte de découvrir tous les autres jeux aussi ! Qu’est-ce que tu ramasses ?