Tous les jeux Pokémon sur Nintendo Switch 2021

Il y a tellement de jeux Pokémon amusants sur Nintendo Switch en ce moment. Que vous recherchiez un RPG de base, un spin-off stimulant, un simple jeu de puzzle ou un DLC amusant, cette liste de chaque jeu Pokémon pour le Switch est là pour répondre à vos besoins. Certains de ces titres sont même considérés comme les meilleurs jeux Nintendo Switch de tous les temps. Si vous n’avez encore joué à aucun d’entre eux, lancez-vous et voyez de quoi parle tout ce battage médiatique !

★ Coup de cœur : Pokémon Brillant Diamant – Nintendo Switch



Revisitez la région de Sinnoh avec ces magnifiques remakes à venir sur Nintendo Switch. Ces jeux utilisent une vue de haut en bas et une esthétique de l’art chibi dans le monde extérieur qui rappelle les jeux DS originaux. Il sortira le 19 novembre 2021.

Feudal Sinnoh : Pokémon Legends : Arceus – Nintendo Switch



Les joueurs contrôlent un entraîneur de l’ancien temps de Sinnoh qui est chargé de créer le tout premier Pokédex. Pour ce faire, ils devront explorer un magnifique monde ouvert. Vous pouvez même attraper des Pokémon dans le surmonde en lançant une ancienne Poké Ball. Vous vous battez également directement dans le surmonde au lieu d’entrer dans un mode de combat différent. Pokémon Legends : Arceus sortira sur Nintendo Switch le 28 janvier 2022.

Perles de joie : Pokémon Shining Pearl – Nintendo Switch



Parcourez la région de Sinnoh dans ce remake Gen 4 pour Nintendo Switch. Vous rencontrerez différents Pokémon exclusifs de ce que l’on trouve dans Brilliant Diamond et devrez échanger avec des amis pour remplir votre Pokédex. Il arrive sur Switch le 19 novembre 2021.

Batailles en équipe : Pokémon Unite – Nintendo Switch



Affrontez-vous dans des batailles d’équipe à 5 contre 5 tout en utilisant le travail d’équipe pour marquer des points et vaincre vos adversaires. Il existe une bonne liste de personnages et chaque Pokémon a son propre type de combat avec des forces et des faiblesses, que vous devrez utiliser à votre avantage. Mieux encore, Pokémon Unite est gratuit, bien qu’il existe des achats optionnels dans le jeu.

Poké Safari : Nouveau Pokémon Snap – Nintendo Switch



Parcourez une piste et prenez des photos de Pokémon sauvages dans leur habitat naturel dans le nouveau Pokémon Snap. Vous devrez utiliser des objets et de la nourriture pour faire sortir certains Pokémon à l’air libre. Serez-vous capable de remplir votre Photodex et de découvrir le mystère derrière le phénomène Illumina ?

Protector: Pokémon Sword – Exclusivement sur Nintendo Switch



La génération la plus récente du RPG Pokémon de base permet aux joueurs d’explorer la région de Galar inspirée du Royaume-Uni. Il y a de nouveaux Pokémon à collectionner, de nouveaux gymnases à vaincre et de nombreuses captures multijoueurs amusantes à faire dans les tanières de la zone sauvage. Sword propose des Pokémon exclusifs qui ne se trouvent pas dans Shield.

Defender : Pokémon Shield – Exclusivement sur Nintendo Switch



La contrepartie de Pokémon Sword offre aux joueurs différents Pokémon exclusifs à attraper, un gymnase différent à combattre et quelques autres différences. Parviendrez-vous à remplir votre Pokédex tout en explorant la région de Galar et tous ses nouveaux Pokémon ?

Batailles de stade : Tournoi Pokkén – Nintendo Switch



Prouvez que vos Pokémon préférés sont les meilleurs en vous battant dans un immense stade. Vous avez le choix entre 21 créatures et chacune a des attaques uniques pour vous aider à vaincre vos adversaires.

Faites équipe ! : Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX – Nintendo Switch



Vous avez été transformé en Pokémon, et maintenant vous vous regroupez avec d’autres Pokémon pour entreprendre des missions de sauvetage. Vous pouvez rencontrer et recruter plus de 400 Pokémon différents dans votre équipe tout en explorant divers donjons. Découvrez quel Pokémon vous découvrez.

Voyage Kanto : Pokémon : Let’s Go, Pikachu ! – Nintendo Switch



Ce jeu magnifique réinvente la région de Kanto du premier jeu Pokémon et permet aux joueurs de revisiter le plaisir avec des graphismes améliorés. Les joueurs commencent avec un Pikachu spécial qui les suit et peut porter des vêtements amusants. Les combats de Pokémon sont principalement limités aux combats d’entraîneurs et de gymnases. La plupart des Pokémon sauvages sont simplement capturés en lançant une Poké Ball. Les joueurs devront échanger avec les joueurs de Let’s Go, Eevee pour attraper tous les Pokémon du jeu.

Gen 1 repensé : Pokémon : Let’s Go, Évoli ! – Nintendo Switch



C’est le pendant de Let’s Go, Pikachu. Il permet aux joueurs de courir avec un Évoli spécial tout en explorant la région de Kanto. Les joueurs peuvent même monter sur le dos de Charizard, Arcanine ou d’autres grands Pokémon tout en explorant. Passez un Joy-Con à un ami et vous pourrez tous les deux capturer des Pokémon ensemble.

Centre de stockage : Pokémon HOME – Nintendo Switch



Pokémon HOME est nécessaire pour tout dresseur de Pokémon sérieux qui souhaite conserver la collection de Pokémon qu’il a attrapé au fil des ans. Le service de base est gratuit mais permet aux joueurs de stocker jusqu’à 30 Pokémon seulement et limite le nombre de transactions qu’ils peuvent effectuer. Cependant, si les joueurs paient pour l’abonnement Premium, ils pourront déposer jusqu’à 6 000 Pokémon et pourront échanger plus librement avec d’autres en ligne.

PokéCubes : Pokémon Quest – Nintendo Switch



Votre aventure se déroule sur l’île de Tumblecube, où il y a beaucoup de butin à découvrir et d’amis Pokémon à se faire. Améliorez vos amis Pokémon en utilisant des Power Stones pour les rendre plus puissants. Le démarrage est gratuit, mais comprend également des achats optionnels dans le jeu.

Poké Stop : Pokémon Café Mix – Nintendo Switch



Ce jeu de puzzle relaxant a le style d’art Pokémon le plus mignon que j’ai jamais vu et vous divertira pendant des heures. C’est à vous de rencontrer et d’amener plus de personnel Pokémon dans votre café. Plus votre café connaîtra de succès, plus vous pourrez ajouter d’améliorations.

DLC Épée : Pass d’extension Pokémon Épée – Nintendo Switch



Avec ce pass, les propriétaires de Pokémon Sword peuvent explorer deux nouveaux endroits dans la région de Galar : la Crown Tundra et l’Armor Isle. La Crown Tundra est remplie de Pokémon légendaires des jeux précédents, tandis que l’Île d’Armure fournit un nouveau scénario et un nouveau Pokémon pour que les joueurs évoluent. Vous avez besoin du jeu de base pour jouer à ce DLC.

Shield DLC : Pass d’extension Pokémon Shield – Nintendo Switch



Le Shield Expansion Pass permet aux propriétaires de Pokémon Shield d’explorer la Crown Tundra et les Armor Isles, deux endroits jamais vus auparavant dans la région de Galar. Il y a de nouvelles histoires à découvrir, de nouveaux rivaux à rencontrer, de nouveaux Pokémon à attraper et de nombreux légendaires à chasser. Vous devez avoir le jeu de base pour jouer à ce DLC.

Le pack complet : Pokémon Sword + Pokémon Sword Expansion Pass – Nintendo Switch



Si vous n’avez pas encore pu jouer à Pokémon Sword, alors ce pack est fait pour vous. Il comprend le jeu principal ainsi que le contenu téléchargeable publié séparément. Vous aurez plus de Pokémon à attraper, plus d’endroits à découvrir et plus d’histoires à découvrir.

Doublez le plaisir : Pokémon Bouclier + Pass d’extension Pokémon Bouclier



Ce pack comprend le jeu de base Pokémon Shield ainsi que le Pokémon Shield Expansion Pass. De cette façon, le DLC est intégré directement dans le scénario principal, et vous ne devez rien manquer de plus.

Tous les jeux Pokémon sur Nintendo Switch

Je suis un fan de Pokémon depuis que j’ai mis la main sur Rouge et Bleu à l’école primaire. Que vous soyez un nouveau passionné de Pokémon ou un vétéran comme moi, il y a tellement de choses à apprécier sur Nintendo Switch. Toute personne enthousiasmée par les jeux à venir devrait précommander Brilliant Diamond et Shining Pearl. Ce sont des remakes des jeux Gen 4 et incluent un adorable style artistique chibi qui rend hommage à l’aventure originale.

Si je ne devais recommander qu’un seul jeu, ce serait Pokémon Sword ou Pokémon Shield. Ces jeux Gen 8 sont les troisièmes jeux Pokémon les plus vendus après Rouge et Bleu, et Or et Argent. De plus, ils présentent la zone sauvage, des sections de la carte où l’on peut voir des Pokémon se promener dans le surmonde. Si vous avez un abonnement Nintendo Switch Online, vous pouvez même sauter dans Max Raid Dens et attraper des Pokémon avec d’autres en ligne.

Pour tous ceux qui étaient un grand fan des RPG originaux, je ne peux pas recommander Pokémon : Let’s Go, Pikachu ! ou Allons-y, Évoli ! assez. Vous pouvez explorer la région de Kanto dans une toute nouvelle aventure avec un Pikachu spécial ou un Évoli spécial à vos côtés. Vous éliminerez la Team Rocket, explorerez les huit gymnases d’origine et pourrez même voir des Pokémon errer dans le surmonde. Notez que les combats sont pour la plupart supprimés des batailles de Pokémon sauvages et réservés aux combats d’entraîneur ou de gymnase à la place.

Que vous n’ayez joué qu’à un seul jeu Pokémon ou que vous en ayez joué à plusieurs, tout dresseur de Pokémon sérieux devrait absolument utiliser Pokémon HOME. Le service gratuit vous permet de stocker jusqu’à 30 Pokémon seulement, mais si vous payez pour l’abonnement Premium, vous pouvez stocker jusqu’à 6 000 à partir de plusieurs jeux différents et échanger avec d’autres entraîneurs également. C’est le moyen idéal pour débusquer votre Pokédex ou pour obtenir des Pokémon super rares que vous auriez pu manquer auparavant.

