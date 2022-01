Tous les jeux PS4 et PS5 gratuits en janvier 2022 pour PS Now et PS Plus

Les jeux gratuits PS Now et PlayStation Plus de janvier 2022 ont été révélés et les joueurs PS4 et PS5 ne manqueront pas d’en profiter.

Il y a quelques nouveaux titres qui sortent ce mois-ci avec Rainbow Six Extraction, mais le mois n’est guère aussi chaotique et chargé que février ou mars. Cela signifie qu’il est bon que de nombreux nouveaux cadeaux soient disponibles car cela aidera les joueurs à économiser leur argent pour les gros frappeurs comme Horizon Forbidden West et Elden Ring.

Sony est souvent hasardeux avec la qualité de ses offres, mais ils ont lancé un début d’année fantastique.

Que sont les jeux gratuits PS Now de janvier 2022 ?

Les jeux gratuits PS Now de janvier 2022 sont les suivants :

Final Fantasy XII The Zodiac Age Mortal Kombat 11 Kerbal Space Program Enhanced Edition Fury Unleashed Unturned Supertime Force Ultra

Mortal Kombat 11 est le plus gros ajout, et Final Fantasy XII est sans doute l’épisode le plus controversé de la série sans fin. Cependant, les abonnés ne devraient pas dormir sur les autres ajouts car ils sont tous fantastiques aussi.

Jeux gratuits PS Plus janvier 2022

Vous trouverez ci-dessous les jeux PS4 et PS5 gratuits via PlayStation Plus pour janvier 2022 :

Persona 5 Strikers Dirt 5 Deep Rock Galatic

Tous les cadeaux ci-dessus sont incroyables et ce qui les rend encore meilleurs, c’est qu’ils sont tous disponibles sur PS4 et PS5. Il n’y a pas de cadeau exclusif à la prochaine génération contrairement à la plupart des autres mois.

Comment s’abonner

Vous devrez vous abonner aux deux services pour obtenir tous les titres gratuits PS4 et PS5 disponibles.

Un abonnement PS Plus coûte 6,99 £ par mois, 19,99 £ tous les trois mois ou 49,99 £ pour une année entière. Quant à PS Now, il coûte 8,99 £ par mois, 22,99 £ tous les trois mois ou 49,99 £ par an.

Si vous ne pouvez vous permettre que l’un ou l’autre, nous recommandons toujours Plus car il est livré avec le multijoueur en plus des offres mensuelles.

