Tous les jeux PS5/PC/Switch qui sortent cette semaine (13-20 septembre)

Image : Bethesda / Kotaku

J’ai l’impression d’avoir vu 200 bandes-annonces pour ce jeu, mais finalement, Deathloop est sorti sur PS5 et PC plus tard cette semaine.

Je ne peux pas croire que je n’ai toujours pas terminé Ghost of Tsushima. Je n’avais pas réalisé à quel point ce jeu était gros et combien il me restait à faire et à voir. À ce stade, je ne le ferai probablement pas avant Deathloop et je n’attends pas pour jouer à Deathloop. C’est probablement une mauvaise nouvelle pour Jin et les habitants de Tsushima. Je vous reviens bientôt. Je jure…

Voici tout ce qui sort cette semaine :

mardi 14 septembre

Flaskoman | Xbox OneDeathloop | PS5, PCCruis’n Blast | SwitchColors en direct | SwitchHoney, j’ai rejoint une secte | PCEra des nouveau-nés | ordinateur

Mercredi 15 septembre

histoire des saisons : les pionniers d’Olive Town | Commandant PCFire | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Marché de PCMerek | PS4, Xbox One, PCFlynn : Fils de Crimson | PS4, Xbox One, Switch, PCCatlateral Damage: Remeowstered | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PCDustwind : le dernier recours | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox OneMr. Citrouille 2 : la ville fortifiée de Kowloon | Chasseur Xbox OneTitan | PS4, Xbox One, SwitchOmen of Sorrow | Xbox OneArkan : le chien aventurier | Xbox Series X/SBetween Time : Escape Room | SwitchMindcell | SwitchTimberborn | PC, MacAge of Darkness : Final Stand | PCGas Station Simulator | ordinateur

Jeudi 16 septembre

Gamedec | PCMétallique enfant | Switch, PCProject Winter | PS4, SwitchSkatebird | Xbox One, Switch, PC, MacThe Amazing Circus | PS4, Xbox One, Switch, PC Eastward | Switch, PC, MacMurder Diaries | Switch, PCClassic Logical Bundle (4en1) | SwitchEndless Puzzle Collection amusante | SwitchProject Hiver | SwitchBubble Shooter FX | Bataille de jolies filles de SwitchPoker : Texas Hold’em | SwitchBeyond Enemy Lines : édition remasterisée | SwitchElva l’Eco Dragon | SwitchMetallic Enfant | SwitchMatch 3 Aventure | Entraînement SwitchPush-Ups | SwitchRazion EX | Changer

Championnat du monde des rallyes WRC 9 FIA | PCLes profondeurs : la survie préhistorique | ordinateur

vendredi 17 septembre

Marines de la Terre | Xbox OneQueues de fer | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PCDojoran | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PCAragami 2 | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PCSevered Steel | PCTOEM : une aventure photographique | PS5, Switch, PCNi No Kuni II : Revenant Kingdom | SwitchNexomon | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, SwitchApsulov : End of Gods | Xbox Series X/S, Xbox OneMurder Diaries | Xbox OneMarble Parkour | SwitchGalactic Invasion | Couleurs SwitchLove | Changer

samedi 18 septembre

Chanson dans la fumée | PS4, PCSquabble | Changer