Tous les jeux PS5/PC/Switch qui sortent cette semaine (4-11 oct.)

Image : Ubisoft / Nintendo / GameMill / Kotaku

Waouh ! Après quelques semaines de sorties plutôt calmes, voici la première semaine complète d’octobre pour nous rappeler à tous que nous sommes vraiment dans la saison d’automne. Les choses vont s’emballer.

Cette semaine, Far Cry 6, un tout nouveau jeu Metroid en 2D avec Dread et le très médiatisé Nickelodeon All-Star Brawl. Plus Alan Wake Remastered, un nouveau jeu Monkey Ball, Tetris Effect arrive sur Switch. Pour l’avenir, cet automne n’est pas aussi rempli de gros titres que les automnes précédents, mais ce ne sera pas une saison morte pour les grosses sorties.

Voici toutes les autres choses qui sortent cette semaine :

Lundi 4 octobre

Mardi 5 octobre

Exophobie | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PCNickelodeon All-Star Brawl | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PCAlan Wake Remastered | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PCSuper Monkey Ball : Banana Mania | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, SwitchRainbow Billy : La Malédiction du Levithan | PS4, Xbox One, Switch, PCJett : The Far Shore | PS5, PS4, PCBPM : balles par minute | PS4, Xbox OnePuzzle Bobble 3D : Odyssée des vacances | PS5, PS4LEGO Marvel Super Héros | SwitchAgatha Christie – Hercule Poirot : les premiers cas | CommutateurAmaneSwitch | SwitchRiMS Racing | SwitchHotel Magnat | ordinateur

Mercredi 6 octobre

Art du Rallye | PS5, PS4Jack Axe | ordinateur

Jeudi 7 octobre

Far Cry 6 | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PCPlus Accueil | Xbox One, SwitchPretty Girls Mahjong Solitaire | SwitchCreepy Tales 2 | SwitchPuzzles de la vie préhistorique | SwitchPandaBall | Hache SwitchJack | Boîte SwitchDrum | Le monde de SwitchSophia | SwitchPanmorphia | SwitchBalloon Pop – Apprendre les lettres, les chiffres, les couleurs, le jeu pour les enfants | SwitchLe porteur de lumière | Switch, PCBusiness Tour Deluxe | SwitchThe Marauder Chronicles : Malédiction sur Valdria | Changer

Fleur de lotus | SwitchInfiniteCorp : Jeu de cartes Cyberpunk | Bêtes SwitchGang | Stand final de SwitchAge of Darkness | Voyage PCWhisper – Chapitre 1 | PCBlade des ténèbres | ordinateur

vendredi 8 octobre

Ville de pluie | Xbox OneNight Rêverie | PCMetroid Dread | Effet SwitchTetris : Connecté | SwitchLord of the Click 2 | Xbox OneEnigmatis 3 : L’ombre de Karhala | SwitchBounncy Bullets 2 | Horloge SwitchAAA | SwitchMedieval Tower Defense | SwitchToroom | SwitchLes aventures de Spunk Dodgers et Splat | SwitchPaix, Mort !! 2 | ordinateur