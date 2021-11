Tous les jeux PS5/PC/Switch qui sortent cette semaine (du 29 novembre au 1er décembre)

Photo : Dan Kitwood (.)

Alors que la saison des achats du Black Friday aux États-Unis passe et que décembre commence, le ralentissement de la fin de l’année commence. Cette semaine, ce sont principalement des titres et des ports plus petits.

Putain de merde… c’est déjà décembre. J’ai l’impression d’être en train de démonter les décorations d’Halloween hier et de me demander pourquoi octobre n’est que de 31 jours et non de 62. Maintenant, j’achète des cadeaux de Noël et je planifie des activités de vacances. Où est passée l’année ?

Voici tout ce qui sort cette semaine :

Lundi 29 novembre

gardien de la tradition | Changer

mardi 30 novembre

Club du bout du monde | PCMXGP 2021 | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PCFight Knight | ordinateur

Oddworld : Soulstorm Enhanced Edition | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PCPropnight | PCEvil Genius 2 : Domination du monde | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox OneTank De La Muerta | Scanners SwitchMind | Switchenterrées étoiles | ordinateur

Mercredi 1er décembre

Contes de guerre | PCMission à Snowdriftland | ordinateur

Jeudi 2 décembre

Mécajammer | PC, MacAstérix & Obélix : giflez-les tous ! | PS4, Xbox One, Switch, Chroniques de PCJustice | Xbox Series X/S, Xbox One, PCWarhammer 40,000 : Battlesector | PS4, Xbox OneSolar Ash | PS5, PS4, PCCentury : Age of Ashes | PCWalking Zombie II | Xbox OneDairoku : Agents de Sakurtani | SwitchLes enfants que nous étions : édition complète | SwitchDairoku Ayakashimori | SwitchMy Universe : Designer d’intérieur | PCL’effet avion | PS4, Xbox OneArchvale | SwitchJigsaw Fun : Nature merveilleuse | SwitchPretty Girls Mahjong Solitaire – Bleu | CommutateurMONOBOT | SwitchFootball Battle | Synchronisation SwitchGhost | SwitchCastle sur la côte | Snack-Shop SwitchMiracle | Quiz SwitchWorld | SwitchAnvil | PCRubber Bandits | PCMirror Party | ordinateur

vendredi 3 décembre

Happy’s Humble Burger Farm | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PCChorus | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PCBig Brain Academy : Cerveau contre Cerveau | SwitchDisney Magical World 2 : édition enchantée | Décadence SwitchDanganronpa | Aube SwitchGrim | Xbox OneWord Forward | Switch6Souls | Pilote de site SwitchConstruction | SwitchParadise perdu | SwitchDetective Di : Les meurtres de Silk Rose | SwitchLost : Rechercher | ordinateur

samedi 4 décembre