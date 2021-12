Tous les jeux Quest et PSVR annoncés lors de la vitrine d’hiver 2021 Upload VR

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’un Oculus Quest 2 (ou Meta Quest 2, comme vous voulez l’appeler), PlayStation VR, ou si vous attendez simplement le PSVR 2, les développeurs viennent de dévoiler une tonne de nouveaux jeux sur le téléchargement Vitrine d’hiver VR pour vous de célébrer.

La vitrine semestrielle Upload VR Showcase en est maintenant à sa cinquième émission et a déjà révélé des tonnes de nouveaux titres à chaque émission. C’est un peu comme le PC Gaming Show de PC Gamer en ce sens qu’il est conçu pour être une vitrine à l’échelle de l’industrie des titres à venir pour l’ensemble de la VR, bien que l’industrie soutienne principalement les plates-formes Quest et PlayStation VR en raison de leur popularité. Sans plus tarder, voici tout ce qui est annoncé lors de la vitrine hivernale 2021 Upload VR !

Villes : RV

Quête 2, Printemps 2022

Cities: Skylines arrive pour la première fois en VR sous le nom approprié de Cities: VR. Tout comme on peut s’y attendre de la série, Cities: VR apporte la simulation de construction de ville dans un support plus personnellement interactif exclusivement sur Quest 2 ce printemps prochain. La bande-annonce de révélation du gameplay ci-dessus montre des joueurs en train de tracer des bâtiments et des routes, de modifier des paysages et de se rapprocher de leurs habitants en tant que maire de la ville.

Comme vous pouvez vous y attendre de la série si vous avez déjà passé du temps à y jouer, vous allez concevoir des quartiers, construire des bâtiments, diriger la circulation, gérer l’économie, gérer les services d’urgence, fournir des soins de santé, de l’éducation, des divertissements et, fondamentalement, tout ce que vos citoyens pourraient exiger de vous en tant qu’élu.

Cities: VR vient de Fast Travel Games, les développeurs d’une très grande variété de jeux allant de l’horrible Wraith: The Oblivion – Afterlife à Curious Tale of the Stolen Pets pour toute la famille.

NERF : Championnat Ultime

Quête 2, 2022

Prêt à vous lancer dans des batailles NERF compétitives en 4v4 en VR ? Le développeur Secret Location l’espère certainement, car NERF: Ultimate Championship vise à fournir le son satisfaisant que vous obtenez d’un vrai pistolet NERF, mais avec beaucoup moins de fléchettes perdues. Ce jeu de tir multijoueur a été dévoilé pour la première fois l’été dernier, mais nous avons finalement jeté un coup d’œil au gameplay de la vitrine d’aujourd’hui, qui semble se concentrer sur le mouvement du joueur, le double saut et les compétences épiques de parkour.

De manière impressionnante, le développeur Secret Location a modélisé chaque pistolet NERF non seulement visuellement par rapport à son homologue du monde réel, mais a également équipé chaque blaster d’un motif de tir unique, de retombées de fléchettes différentes et d’une variabilité de la trajectoire de vol des fléchettes. Les pistolets disposent également de déclencheurs manuels de rechargement, d’amorçage et de montée en régime, ainsi que des options à double maniement pour les plus courageux.

Celui-ci est un jeu de tir basé sur les héros, donc chaque personnage a son propre look et un ensemble de compétences que les joueurs devront maîtriser. NERF: Ultimate Championship fait ses débuts sur Meta Quest 2 en 2022.

L’histoire de la chance

PSVR, date de sortie

Le jeu de plateforme VR original, Lucky’s Tale, vient de sortir sur Quest 2 en novembre et arrive maintenant sur PSVR pour la toute première fois. Celui-ci était une exclusivité Oculus Rift à l’époque, et Lucky a vu de nombreuses aventures sur des plateformes comme la Xbox, la PlayStation 4 et la Switch avec la sortie de Super Lucky’s Tale.

Mais voici l’affaire; ce jeu est conçu pour la VR et est vraiment le plus logique dans ce format. Examinez les environnements, découvrez des secrets cachés et plongez dans un jeu de plateforme comme vous ne l’avez jamais fait avec cette brillante recréation de la version originale.

Les Chewllers

Quête 2, PSVR, 2022

The Chewllers est un jeu de tir multijoueur de tower defense coopératif où vous protégerez votre tour contre les Chewllers affamés. Ces petites bêtes sont là pour entrer dans votre tour et utiliseront tous les moyens possibles pour y accéder.

Créez vos propres armes en combinant les ressources que vous trouverez tout au long de vos aventures, en réparant les murs entre les vagues et en combattant des boss géants aux côtés de vos amis. Que vous lanciez des explosifs ou que vous regardiez le viseur d’une arme à feu, il y a beaucoup de variété pour vous faire revenir et crier aux côtés de vos amis dans votre tentative de tenir le fort.

RUINSMAGUS

Quête 2, 2022

Dans ce JRPG exclusif à la réalité virtuelle, vous verrez le monde d’un point de vue que l’on ne voit pas souvent dans ce type de jeux : directement avec les yeux du héros. En tant que JRPG d’action à la première personne, vous vous battrez sur les champs de bataille et les arènes tout au long d’une histoire de 26 chapitres. Le jeu ne propose actuellement que de l’audio japonais, mais l’équipe de CharacterBank travaille sur un doublage en anglais via le support d’une campagne Kickstarter.

Dans le jeu, vous incarnez un sorcier novice qui fait équipe avec un chercheur pour percer les mystères des ruines de Gran Amnis. Le combat JRPG classique semble avoir une nouvelle approche rafraîchissante avec cette version.

Smash Drums

Quête et Quête 2, Dehors maintenant

Il existe de nombreux jeux de rythme en VR, mais peu offrent l’expérience viscérale de Smash Drums. Faisant une apparition officielle sur l’Oculus Store aujourd’hui, le 2 décembre, Smash Drums introduit également les modes coopératif et versus pour un maximum de 8 joueurs. Vous jouerez de la batterie avec vos amis à travers 30 chansons dans 8 environnements différents. Mais attention : tous les tambours ne peuvent pas être brisés de la même manière.

Vous devrez surveiller votre force sur ces tambours de cristal afin qu’ils ne se cassent pas, mais assurez-vous de briser le diable des tambours en feu. C’est un test de votre capacité non seulement à vous déhancher, mais aussi à faire preuve de finesse et de rapidité d’esprit.

Ultraailes 2

Quête et Quête 2, Février 2022

Ultrawings 2 avait déjà été annoncé pour Quest et Quest 2 en septembre, mais aujourd’hui, nous avons plus de séquences du port. L’Ultrawings original était une simulation de vol PC VR qui a rompu les rangs avec d’autres simulations de vol en permettant aux joueurs d’interagir avec leur cockpit en utilisant uniquement leurs contrôleurs à suivi de mouvement.

Ultrawings 2 fait monter la barre avec quatre nouveaux avions et des combats de chiens amusants, alors que l’original était un type de simulation de vol à plan unique.

Les aventures cosmiques de Ziggy

Quête 2, Automne 2022

Ziggy’s Cosmic Adventures fait ses débuts adorables dans Quest 2 à l’automne 2022, aux côtés de nombreux combats spatiaux et exploration planétaire. Les navires uniques de Ziggy’s Cosmic Adventures sont des environnements entièrement à l’échelle de la pièce, permettant aux joueurs de se promener dans leur cabine, d’explorer et d’interagir avec à peu près tout ce qu’ils voient.

Parmi les instruments et les conteneurs se trouve un adorable petit projet de recherche volé avec lequel vous pouvez caresser et interagir de différentes manières. Tout indique qu’il s’agit d’un animal de compagnie virtuel, d’une simulation de combat de chiens et d’un jeu amusant lors de son lancement à l’automne prochain.

Jardin de la mer

Quête et Quête 2, 2022

Garden of the Sea est en version bêta sur Steam depuis un certain temps, mais le développeur de Budget Cuts Neat Corp est maintenant prêt à publier le titre entièrement sur la boutique Oculus pour la quête et la quête 2. Explorez une petite île heureuse remplie de créatures merveilleuses, prenez des photos d’un cadre magnifique, sortez en bateau et explorez les mers, ou lancez simplement une ligne et attrapez n’importe quel poisson.

Vous devrez également résoudre des énigmes, interagir avec les habitants de la ville, accomplir des quêtes et échanger avec des marchands en cours de route. Oh, et n’oubliez pas le jardinage. Il y en aura plein dans le bien nommé Garden of the Sea, qui lancera prochainement la plateforme Quest.

Petites villes

Quête 2, Printemps 2022

Créez votre propre petite ville insulaire avec seulement vos mains. Celui-ci ajoute une touche plus personnelle, car vous construirez chaque bâtiment individuellement, ajouterez des tours de téléphonie cellulaire, allumerez nos incendies et résoudrez d’autres besoins d’urgence, et gérerez votre petite ville insulaire à votre guise.

Little Cities change les choses en vous offrant différents types d’îles sur lesquelles construire. Des paradis verts et luxuriants aux paysages désertiques secs, chaque île a ses propres défis à résoudre pour le joueur.

Propagation : Hôtel du Paradis

Quête 2, PSVR, fin 2022

La suite du court tireur de zombies 2020 du même homonyme, Propagation: Paradise Hotel est tout sauf un paradis car une épidémie a apparemment transformé tout le monde en zombies. Il est difficile d’en avoir assez de tirer sur les morts-vivants, et c’est précisément ce que vous ferez aux côtés d’amis dans cette suite à part entière. Le dévoilement d’aujourd’hui n’était qu’une allumeuse, nous nous attendons donc à en voir plus tout au long de l’année prochaine.

Recettes perdues

Quête et Quête 2, 2022

Schell Games explore les recettes perdues dans le temps, vous chargeant de cuisiner toutes sortes de concoctions délicieuses de toutes sortes de civilisations anciennes. De la Chine médiévale à la Grèce antique, en passant par les temples des Mayas et bien d’autres, vous apprendrez comment les cultures d’antan ont pu créer de si délicieux chefs-d’œuvre sans la technologie moderne.

Schell Games crée des jeux VR depuis des années et a réalisé des titres brillants comme I Expect You To Die 2 et Until You Fall, parmi beaucoup d’autres. Celui-ci est une affaire assez différente et semble rompre les rangs avec les hordes d’autres jeux de cuisine VR qui ont tendance à se concentrer principalement sur la vitesse pour garder les choses intéressantes.

Zénith

Quête et Quête 2, PSVR, date de sortie

Les MMO et la réalité virtuelle sont une paire rare, et Zenith vise à combler cette lacune de manière significative avec sa sortie l’année prochaine. Pour l’instant, cependant, vous pouvez vous inscrire à la version bêta, qui commence le 18 décembre. Le développement est en cours depuis plusieurs années maintenant, à commencer par une campagne Kickstarter en 2019.

En tant que MMO, Zenith est un grand monde ouvert que les joueurs peuvent parcourir à leur guise. Cette bande-annonce a dévoilé plusieurs options de locomotion, notamment des mécanismes de vol à voile et des combats en temps réel avec des armes ou des attaques magiques. Vous pourrez également cuisiner dans le jeu, ce qui vous évitera probablement de devenir la proie d’une mort prématurée.

Livre de mousse II

PSVR, Printemps 2022

Moss est une expérience magistrale qui raconte l’histoire d’un héros inconscient, entièrement racontée dans un format de livre unique. La prochaine aventure de Quill l’emmène dans des friches gelées, des paysages de jardins luxuriants, des paradis steampunk et des ruines antiques dans ce titre exclusif PlayStation VR. Comme pour l’original, vous verrez Quill de loin tout en guidant ses mouvements et en combattant tout au long de l’aventure.

Celui-ci est une suite directe de Moss, qui fait partie des meilleurs jeux Quest que vous puissiez obtenir. Il s’agissait également à l’origine d’une version exclusive au PSVR qui a finalement fait son chemin sur les plates-formes PC et Quest.

