Tous les jeux représentés par Super Smash Bros. Ultimate sur Nintendo Switch

Sonic l’hérisson

Si vous préférez la vitesse aux muscles, qui est plus rapide que Sonic the Hedgehog lui-même ? Ces jeux continuent d’être un grand nom sur les consoles Nintendo et certains anciens favoris sont même remaniés. Sonic Colors a été refait et est maintenant disponible sur Switch en tant que Sonic Colors Ultimate.

Couleurs soniques ultimes

Sonic est de retour pour vaincre à nouveau le Dr Eggman ! Il libère les extraterrestres Wisps et ils utilisent leurs pouvoirs pour donner à Sonic de nouveaux mouvements colorés.

Splatoon

Les Inklings sont habitués à affronter des guerres de territoire, mais Smash Bros. est un peu différent de leur habitude. Rejoignez-les dans Splatoon 2 et voyez quelle équipe peut peindre la ville de sa couleur le plus rapidement.

Splatoon 2

Dans ce jeu de tir familial, vous incarnez des Inklings qui utilisent leurs pistolets à peinture pour étaler leur peinture et revendiquer leur territoire. L’équipe avec le plus de peinture de couleur sur l’arène à la fin gagne !

Renard étoilé

En dehors de leurs vaisseaux, ces favoris de StarFox peuvent toujours viser et combattre ! Affrontez vos adversaires avec Fox, Flaco ou Wolf. Ramenez-les dans leurs vaisseaux et dans leur élément avec Starlink: Battle for Atlas alors qu’ils combattent Grax pour la liberté.

Starlink : Bataille pour Atlas

Star Fox est de retour et dans son élément dans l’espace ! Obtenez les vaisseaux physiques ainsi que le jeu ou profitez-en simplement numériquement. Le choix t’appartient!

combattant de rue

Nintendo a fait venir plus de combattants entraînés avec Ryu et Ken de Street Fighter. Pratiquez de nouveaux mouvements dans un cadre différent avec Street Fighter 30th Anniversary Collection sur Nintendo Switch et jouez à de nombreux titres originaux de ce jeu.

Collection Street Fighter 30e anniversaire

Prenons-le dehors ! Avec cette collection célébrant le succès de Street Fighter depuis plus de 30 ans, vous obtenez 12 favoris d’arcade pour le prix d’un !

Super mario

Vous ne pouvez pas avoir un mélange de personnages Nintendo sans inclure l’enfant-affiche, Mario, et ses amis du Royaume Champignon. Les combattants jouables de ce monde incluent Mario, Luigi, Peach, Daisy, Bowser, Dr. Mario, Rosalina et Luma, Bowser Jr. et Piranha Plant. En dehors de Super Smash Bros. Ultimate, l’un des meilleurs jeux Mario sur Switch est Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Super Mario 3D World + La fureur de Bowser

Ce joli jeu Mario du monde 3D relooké a un nouveau côté sombre avec Bowser’s Fury. Même Bowser Jr. est prêt à intervenir et à mettre fin à la rage de Bowser !

Tactique Espionnage Action Metal Gear Solid

Snake semble être le genre de gars à pouvoir affronter n’importe qui avec tout son équipement et son entraînement. Il est donc encore plus amusant de le voir perdre contre un Jiggly Puff. Snake vient de Metal Gear Solid, le plus récent de ces jeux étant Metal Gear Solid Snake Eater 3D pour la 3DS.

Metal Gear Solid Snake Eater 3D

Vivez cette histoire de guerre se déroulant dans la guerre froide en 3D ! Snake a été envoyé sur le territoire ennemi pour une mission. Réussira-t-il et terminera-t-il ses missions ?

Tekken

Le dernier ajout à la famille Super Smash Bros. Ultimate est Kazuya de Tekken. Il n’y a pas eu de jeu Tekken sur Nintendo depuis 2012, lorsque Tekken Tag Tournament 2 est sorti sur Wii U. Cependant, ce titre n’est pas disponible sur le Nintendo eShop, donc la seule façon d’obtenir celui-ci est de sortir votre Wii U et cliquez sur eBay pour une copie.

Tournoi Tekken Tag 2

Si vous avez votre Wii U, ce tournoi de combat est fait pour vous ! Bien qu’il s’agisse d’un jeu non canonique, il propose de nombreux combattants favoris de la franchise.

LA légende de Zelda

Au fil des ans, The Legend of Zelda a eu de nombreux visages et styles artistiques. Dans Super Smash Bros. Ultimate, les joueurs verront de nombreux favoris des fans qu’ils pourront choisir comme combattant. Choisissez parmi Link, Young Link, Toon Link, Sheik, Zelda et Gannon.

La Légende de Zelda : Breath of the Wild

Calamity Ganon a repris Hyrule au cours des 100 dernières années. Explorez les terres, aidez les Hylians et débarrassez-vous de Ganon.

WarioWare

Super Smash Bros. Ultimate est l’un des rares jeux où les joueurs peuvent réellement choisir Wario et le contrôler. La Nintendo Switch a récemment ajouté un autre titre Wario avec WarioWare : Get it Together ! Apprenez à connaître Wario et ses amis à un nouveau niveau, littéralement.

WarioWare : rassemblez-vous !

Sélectionnez votre équipe et suivez les instructions pour gagner chaque micro-jeu. Au fur et à mesure que vous terminez les tâches, vous passez au niveau suivant ! Jusqu’où irez-vous ?

Wii Fit

Elle a de toute évidence les mouvements, elle est connue pour être en forme ! Le Wii Fit Trainer était un ajout humoristique à Super Smash Bros. Ultimate, mais attire l’attention sur une section unique des jeux Nintendo – les jeux de fitness. Une figure féminine comme la Wii Fit Trainer dirige également des exercices de fitness dans Fitness Boxing 2 sur Nintendo Switch.

Fitness Boxe 2

Cette routine de remise en forme a vraiment du punch. Entraînez-vous bien tout en vous amusant ! Ces coachs virtuels vous montrent les actions étape par étape et le jeu suit vos progrès afin que vous puissiez voir les changements que vous avez apportés au fur et à mesure !

Chroniques de Xenoblade

Shulk et Pyra/Mythra sont habitués à se battre. Dans Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Shulk affronte un ennemi mécanique, utilisant le Monado pour débarrasser le Mechon de son monde. Pyra/Mythra se joignent au voyage de Shulk dans Xenoblade Chronicles 2.

Xenoblade Chronicles Édition définitive

Commencez au début de l’histoire de Xenoblade avec Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Shulk a une lame magique et l’utilise pour combattre le Mechon et sauver le monde.

Yoshi

Alors que Yoshi a peut-être commencé en tant que membre du groupe de Mario, dans Super Smash Bros. Ultimate, il a ses propres mouvements. Sur Switch, il a aussi ses propres aventures. Le dernier jeu de Yoshi est Yoshi’s Crafted World où un groupe de personnages laineux tentent de sauver leur terre artisanale de Kamek et Baby Bowser.

Le monde artisanal de Yoshi

Dans cet adorable monde artisanal, Yoshi et ses amis tentent d’arrêter Kamek et Baby Bowser. Profitez de l’atmosphère des objets du quotidien devenus mignons pendant que vous partez dans cette aventure pour sauver la journée.

Le genre de combat qui vous rassemble

Il y a tellement de franchises incroyables que Super Smash Bros. Ultimate a réunies et des jeux plus anciens qui ont un nouvel éclairage sur eux. Bien que certains de ces combattants soient des visages familiers de la culture pop, nous aimons aussi nos franchises de combattants moins discutées et avons hâte de voir à quoi tout cela ressemblera sur la nouvelle Nintendo Switch OLED.

Commencez au tout début d’une franchise avec la collection Mega Man Zero/ZX Legacy. Ensuite, essayez un nouveau type de combat avec ARMS. Essayez même quelque chose d’un peu plus décontracté avec Animal Crossing: New Horizons. Quoi que vous choisissiez d’essayer ensuite, la variété de types de jeux et de personnages disponibles dans Super Smash Bros. Ultimate est vraiment impressionnante. Alors, quel jeu avez-vous découvert grâce à Super Smash Bros. Ultimate ?

