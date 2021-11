Tous les jeux Xbox Game Pass pour Android (xCloud) disponibles dès maintenant

Meilleure réponse: L’aperçu public de Project xCloud s’est terminé le 11 septembre 2020. Désormais, le cloud gaming est passé au statut bêta pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate tandis que Microsoft accroît ses ressources pour répondre à la demande entrante. Cependant, si vous êtes abonné à Game Pass Ultimate, vous pouvez télécharger la nouvelle application Game Pass depuis le Play Store, associer une manette compatible et jouer !

Jeu en nuage complet avec la liste Xbox Game Pass Ultimate

A Plague Tale: Innocence Ark: Survival Evolved Astroneer Banjo-Kazooie Banjo-Tooie Banjo-Kazooie: Nuts and Bolts Back 4 Blood Batman: Arkham Knight Battlefield V Battletoads Beholder Édition complète Black Desert Blair Witch Bleeding Edge Blinx: The Time Sweeper Bloodroots Boyfriend Dungeon Breathedge Bridge Constructor Portal Bug Fables: The Everlasting Sapling Call of the Sea Carrion Carto Celeste Children of Morta Cities: Skylines – Xbox One Edition ClusterTruck Code Vein Conan Exiles Control Crackdown 3 (campagne) Cricket 19 Crimson Skies: High Road to Revenge Cris Tales Curse of the Dead Gods Cyber ​​Shadow Dark Alliance Darksiders Genesis DayZ Dead by Daylight Dead Cells Deep Rock Galactic Descenders Destiny 2 Détruisez tous les humains ! DiRT 5 Dishonored: Definitive Edition Dishonored 2 Dishonored: Death of the Outsider Disneyland Adventures Dodgeball Academia Donut County DOOM (1993) DOOM 2 DOOM 3 DOOM 64 DOOM Eternal Double Dragon Neon Double Kick Heroes Dragon Age: Inquisition Dragon Quest Builders 2 DRAGON QUEST XI S : Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition Drake Hollow Eastshade eFootball PES 2021 Elite Dangerous Empire of Sin Entrez dans le Gungeon F1 2019 Fable Anniversary Fable II Fable III Fallout 3 Fallout 4 Fallout 76 Farming Simulator 19 Five Nights at Freddy’s Five Nights at Freddy’s 2 Five Nights at Freddy’s 3 Five Nights at Freddy’s 4 For Honor Forager Forza Horizon 4 Forza Motosport 7 Frostpunk: Console Edition Fuzion Frenzy Gang Beasts Gears of War: Ultimate Edition Gears of War 2 Gears of War 3 Gears of War 4 Gears 5 Gears Tactics Genesis Noir Goat Simulator va jouer au golf avec vos amis Grounded GreedFall Guacamelee ! 2 Hades Halo : The Master Chief Collection Halo 5 : Guardians Halo : Spartan Assault Halo Wars : Definitive Edition Halo Wars 2 Haven Hellblade : Senua’s Sacrifice Hello Neighbor Hollow Knight : Voidheart Edition Hotshot Racing Chute humaine Flat Hypnospace Hors-la-loi Je suis un poisson Ikenfell Immortal Realms : Vampire Wars Injustice 2 Journey to the Savage Planet Jurassic World Evolution Just Cause 4 Killer Instinct Definitive Edition Killer Queen Black Kona Last Stop Lethal League Blaze Levelhead Library of Ruina Lonely Mountains: Downhill Madden NFL 20 Maneater Marvel’s Avengers Mass Effect: Andromeda MechWarrior 5: Mercenaries La Terre du Milieu: L’Ombre de la Guerre Minecraft Dungeons Mirror’s Edge Catalyst MLB The Show 21 Monster Sanctuary Monster Train Moonlighter Morkredd Moto GP 20 Mount & Blade: Warband Moving Out Mudrunner My Time At Portia Myst Neon Abyss Neoverse New Super Lucky’s Tale NieR: Automata Night Call Nuit dans les bois No Man’s Sky Nowhere Observation du prophète Ori et la forêt aveugle : Définitive Édition Ori et la volonté des feux follets Outer Wilds trop cuits ! 2 Oxenfree PHOGS Phoenix Point Pikuniku Pillars of Eternity: Complete Edition Planet Coaster: Console Edition Plants vs. Zombies 2: Garden Warfare Power Rangers: Battle for the Grid Project Winter Quake Rage Rage 2 Raji: An Ancient Epic Recompile ReCore: Definitive Edition Remnant: From the Ashes Resident Evil 7 Biohazard River City Girls Sable Sea of ​​Thieves: Anniversary Edition Secret Neighbor Shadow Warrior 2 Slay the Spire Slime Rancher Sniper Elite 4 Spiritfarer Star Renegades State of Decay 2: Juggernaut Edition Stealth Inc. 2: A Game of Clones Stellaris Stranger Things 3: The Game Streets of Rage 4 Streets of Rogue Subnautica Supraland Superliminal Surviving Mars Dites-moi pourquoi Terraria The Bard’s Tale Trilogy The Bard’s Tale Remastered and Resnarkled The Bard’s Tale IV: Director’s Cut The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics The Evil Within The Evil Within 2 The Elder Scrolls Online The Elder Scrolls III: Morrowind The Elder Scrolls IV: Oblivion The Elder Scrolls V: Skyrim The Falconeer The Gardens Between The Little Acre The Long Dark The Messenger The Outer Worlds The Riftbreaker Les Sims 4 The Surge 2 The Touryst The Walking Dead : A New Frontier (épisodes 1-5) The Walking Dead : Michonne (épisodes 1-3) Le Walking Dead: Saison 2 The Walking Dead The Witcher 3: Wild Hunt theHunter: Call of the Wild Thronebreaker: The Witcher Tales Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Torchlight 3 Simulateur de bataille totalement précis Service de livraison totalement fiable Touhou Luna Nights Trailmakers Train Sim World 2020 Tropico 6 Douze minutes Two Point Hospital saper le déballage Unravel Two Unsighted Unruly Heroes Jusqu’à la fin Viva Piñata Viva Piñata: TIP Visage Wasteland Remastered Wasteland 2: Director’s Cut Wasteland 3 We Happy Few West of Dead Ce qu’il reste d’Edith Finch Wilmot’s Warehouse Wizard of Legend Wolfenstein: The New Order Wolfenstein II: The New Colossus Wolfenstein Youngblood World War Z Worms Rumble Worms WMD Wreckfest Xeno Crisis Yakuza 0 Yakuza Kiwami Yakuza Ki wami 2 Yakuza 3 Yakuza 4 Yakuza 5 Yakuza 6 Yakuza : Comme un dragon Oui, Votre Grâce Yooka-Laylee et l’Impossible Lair Zombie Army 4: Dead War

Comme avec Game Pass pour Xbox One et PC, les jeux vont et viennent, mais il s’agit de la liste actuelle et à jour des jeux disponibles actuellement. Et n’oubliez pas de consulter notre tour d’horizon des meilleurs jeux de cette liste si vous avez du mal à décider à quoi jouer en premier via Xbox Cloud Gaming.

Dois-je attendre pour jouer à des jeux propriétaires ?

Nan! Microsoft a déclaré que les abonnés au Game Pass auraient accès à la plupart des titres Xbox Game Studios et ID@Xbox le jour du lancement, comme tout le monde. Cela inclut des titres de Xbox Game Studios et Bethesda Softworks, les éditeurs qui composent ensemble les studios propriétaires Xbox. Il convient de noter que tous les jeux ne seront pas disponibles sur les versions console et cloud de Game Pass, car certains sont limités aux PC (comme Microsoft Flight Simulator).

Comment puis-je commencer?

C’est assez simple. Une fois que vous vous êtes inscrit au Xbox Game Pass Ultimate, vous devrez obtenir l’application Xbox Game Pass pour Android sur le Play Store ou le Galaxy Store, selon vos préférences et votre disponibilité. Ensuite, connectez-vous au compte que vous avez utilisé pour vous inscrire à Game Pass Ultimate, et vous serez prêt à continuer sur ce front.

Vous pouvez également jouer dans votre navigateur sur le site Web Xbox.com/play.

De quoi ai-je besoin pour jouer aux jeux Game Pass sur mon téléphone ?

Microsoft dit que vous aurez besoin de quelques éléments pour commencer. Tout d’abord, vous avez besoin d’un appareil Android exécutant Marshmallow (Android 6.0+) ou supérieur, avec au moins Bluetooth 4. La bonne nouvelle est qu’il englobe une tonne d’appareils modernes. Donc, si vous envisagez une mise à niveau, n’oubliez pas de consulter nos meilleurs téléphones Android pour Game Pass.

Ensuite, vous aurez besoin d’un contrôleur externe quelconque, car la plupart des jeux disponibles n’auront pas de couche de saisie tactile appliquée. Vous pouvez consulter nos recommandations pour les meilleurs contrôleurs pour commencer. En gros, tu peux utiliser plein d’accessoires différents, dont une PlayStation DualShock 4 !

Enfin, parlons très rapidement de la connexion Internet. Si vous êtes sur votre réseau Wi-Fi domestique, assurez-vous de vous connecter à la bande 5Ghz pour une bande passante maximale. Vous pouvez également utiliser des données mobiles, mais quoi que vous utilisiez, assurez-vous que c’est au moins une vitesse de téléchargement de 10 Mbps.

Dans quels pays le jeu en nuage Xbox est-il disponible ?

Microsoft a détaillé 22 pays pour le lancement du jeu en nuage Xbox pour Android. D’autres pays seront ajoutés à l’avenir à mesure que le programme continue de s’étendre. Voici la liste actuelle :

Autriche Australie Belgique Brésil Canada République tchèque Danemark Finlande France Allemagne Hongrie Irlande Italie Japon Mexique Pays-Bas Norvège Pologne Portugal Slovaquie Espagne Corée du Sud Suède Suisse Royaume-Uni États-Unis

