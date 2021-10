« Tous les joueurs des Cavaliers détestent Collin Sexton »

Après une Free Agency 2021 et un été riche en rumeurs NBA sur le chiffre et la situation de collin sexton, pratiquement tous les fans de la ligue étaient convaincus que le joueur n’allait pas commencer la saison 2021/22 avec son équipe actuelle, Les Cavaliers de Cleveland.

Cependant, à quatre jours du début de la saison régulière et le camp d’entraînement terminé, tout a viré à 180 degrés. Sexton a participé aux réunions du camp d’entraînement et l’entraîneur JB Bickerstaff a assuré qu’il voulait qu’il devienne le leader de l’équipe.

Ce dernier semble être très difficile en raison de la situation qui afflige les Cavs de l’intérieur. D’après ce qu’un chasseur de têtes anonyme du NBA Pour le journaliste de Sports Illustrated Chris Mannix, Collin Sexton est un coéquipier moche, et les joueurs des Cavs n’ont que de mauvais mots à son sujet.

« Je pense que d’après ce qu’on m’a dit, Sexton est un idiot complet », a déclaré l’éclaireur. « Aucun de ses coéquipiers ne l’aime. Pratiquement tout le monde le déteste. C’est une figure complètement différente de Darius Garland là-bas. Il l’aime cependant à Cleveland. Je ne pense pas que les deux puissent jouer ensemble sur le terrain. »

Ricky Rubio, la solution à tous les problèmes

Bien que Collin Sexton va enfin commencer la saison avec les Cleveland Cavaliers, ces dernières déclarations montrent clairement que c’est parce qu’il n’y avait pas le choix. Bickerstaff a également assuré qu’il souhaitait que Ricky Rubio soit le joueur qui apparaîtra avec l’équipe nationale espagnole. Là-bas, le meneur de jeu est le starter et le directeur du jeu, un rôle qu’il peut assumer s’il est inclus dans les cinq de départ de la franchise de l’Ohio.

Plus et moins et -1 !

Ricky Rubio obtient le coup dur pour tomber sur NBA LP ! pic.twitter.com/VqJBXhQd2h

– NBA (@NBA) 8 octobre 2021