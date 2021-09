Tous les joueurs gagnent dans CryptoTanks quel que soit l’issue de la bataille

L’économie des jeux pour gagner continue de croître en raison de la demande massive du public.

CryptoTanks, un nouveau jeu fonctionnant sur Polygon et Binance Smart Chain, exploite la technologie NFT pour responsabiliser les joueurs. L’introduction d’un jeu militaire et axé sur le jeu de tir dans l’écosystème du jeu pour gagner est une nouvelle expansion de cet écosystème en pleine croissance.

Le jeu CryptoTanks expliqué

Divers jeux de blockchain à jouer pour gagner ont fait leurs preuves ces derniers mois. D’Axie Infinity à StarAtlas en passant par MOBOX, il y a beaucoup d’élan dans l’espace. Les joueurs apprécient le concept de contrôler leurs actifs dans le jeu et de les monétiser potentiellement à l’avenir. C’est ainsi que les jeux vidéo devraient être : les joueurs contrôlent leurs actifs et interagissent avec les autres via des marchés intégrés pour gagner un revenu passif.

CryptoTanks suit le même raisonnement, bien que leur jeu soit légèrement différent. Le thème militaire est une tournure différente des jeux blockchain, car il existe encore aujourd’hui un nombre limité de genres de jeux jouables. Cependant, n’importe quel jeu peut utiliser la technologie blockchain et NFT pour responsabiliser ses joueurs, et il y a encore beaucoup d’exploration.

La mécanique de CryptoTanks est compréhensible : jouez avec des chars dans le jeu, participez à des batailles, accomplissez des missions et améliorez les machines pour augmenter leurs caractéristiques et leur valeur. Chaque élément du jeu est un jeton non fongible (NFT) que les joueurs peuvent échanger contre de l’argent réel. Étant donné que vous n’avez pas besoin d’acheter des NFT coûteux pour commencer à jouer à CryptoTanks, le jeu est proche du niveau de jeu / jeu gratuit pour gagner.

Bien que tout le monde ne soit pas fan du jeu 8 bits, il s’agit d’une expérience agréable et accessible pour les joueurs de tous âges. Cependant, il convient de noter qu’il existe de nombreuses variations dans le jeu, car le paysage change régulièrement. De plus, le jeu propose plusieurs modes de jeu, y compris le jeu individuel et en équipe. Les trois modes de jeu peuvent récompenser de l’expérience, des jetons $ TANK ou de l’argent.

Similitudes avec Battle City

En regardant de plus près CryptoTanks, on peut voir une superposition avec le jeu Battle City pour les consoles Nintendo et GameBoy, sorti en 1985. Certains éléments sont similaires, cependant l’équipe CryptoTanks a ajouté des emplacements, des missions, des chars, des modes de combat, des finances décentralisées . et les aspects symboliques non fongibles. C’est un redémarrage moderne d’un classique culte sorti il ​​y a plusieurs décennies.

Grâce à CryptoTanks, les joueurs peuvent explorer un monde de nostalgie tout en bénéficiant du développement de nouvelles technologies par la communauté des crypto-monnaies. DeFi et NFT introduisent de nouvelles incitations au jeu, telles que la possibilité de gagner ou d’utiliser des actifs du jeu pour générer un revenu. Les joueurs peuvent toujours profiter des graphismes 8 bits emblématiques de Battle City, mais avec quelques touches modernes. CryptoTanks, en tant que projet agricole de performance gamifié, allie beauté, nostalgie et prix garantis.

Quels sont les avantages des CryptoTanks ?

Alors que d’autres jeux exigeraient des joueurs un investissement initial important, CryptoTanks adopte une approche différente. Les joueurs peuvent acheter des chars NFT sur le marché. De plus, les joueurs peuvent louer des chars à d’autres joueurs pour partager les revenus des gains. La troisième option consiste à gagner des jetons $ TANK en jouant au jeu et en accomplissant des objectifs.

L’équipe vise à rendre les CryptoTanks aussi accessibles que possible. Les applications mobiles pour Android, combinées aux applications de bureau pour Mac OS et Windows, sont un pas dans la bonne direction. La sortie sur iOS serait géniale, car les jeux mobiles font fureur ces jours-ci. Comme les joueurs gagnent des jetons TANK $ pour chaque partie jouée quel que soit le résultat, il y aura toujours un moyen de convertir le temps de jeu en argent réel.

Les développeurs prévoient d’introduire plus de fonctionnalités à l’avenir. L’un d’eux transformerait les joueurs en personnages uniques avec des traits de personnalité. Suivre cette voie créerait une expérience unique pour tout le monde, ce qui est inhabituel dans l’industrie du jeu. Que cela soit faisable ou non, c’est une autre affaire. En supposant que ce soit le cas, il y aura différents types de classes, mais deux joueurs de la même classe n’auront pas la même expérience.

Dernières pensées

Il est intéressant de voir plus de types de jeux dans l’univers blockchain à jouer pour gagner. La plupart des jeux d’aujourd’hui ont des thèmes fantastiques et RPG, mais il existe des dizaines de genres de jeux. La combinaison de ce genre avec la technologie blockchain et NFT peut conduire à des concepts innovants au fil du temps.

Si cette expérience peut être unique à chaque acteur, l’industrie connaîtra probablement une croissance énorme. Les développeurs continuent de repousser les limites de ce qui est considéré comme possible. Toutes ces évolutions seront bénéfiques au jeu vidéo dans son ensemble, même si tous les titres n’adopteront pas le modèle play-to-win.