Tous les lions et tigres du zoo national de DC ont contracté le COVID-19

Le Smithsonian rapporte que tous les lions et tigres du zoo national de Washington, DC, ont contracté le COVID-19. Bien qu’aucun autre animal n’ait été testé positif, six lions d’Afrique, un tigre de Sumatra et deux tigres de l’Amour ont tous reçu des tests positifs après l’examen des échantillons de selles. Les résultats définitifs sont attendus dans les prochains jours. Selon le compte Instagram du zoo national, ces tests ont été effectués le week-end dernier après que “des gardiens d’animaux ont observé une diminution de l’appétit, de la toux, des éternuements et de la léthargie chez plusieurs lions et tigres”.

“Tous les lions et les tigres sont traités avec des anti-inflammatoires et des antinauséeux pour traiter l’inconfort et la diminution de l’appétit”, peut-on lire dans le message. “En outre, tous sont traités avec des antibiotiques pour une pneumonie bactérienne secondaire présumée. Ils restent sous surveillance étroite et, comme leur état ne nécessite pas qu’ils restent à l’intérieur, le personnel gérera l’accès des chats à leurs habitats extérieurs.” De plus, ils ont expliqué que les animaux ne représentaient pas une menace d’infection pour les visiteurs du zoo.

“La santé et la sécurité du personnel, des animaux et des visiteurs du Smithsonian sont notre priorité numéro un”, poursuit leur déclaration. « Les protocoles COVID-19 existants du zoo restreignent l’accès dans les coulisses de toutes les zones animales et nécessitent l’utilisation d’équipements de protection individuelle, d’hygiène, de nettoyage, d’auto-dépistage des employés et de gestion de la santé. Les protocoles de sécurité et d’intervention COVID du zoo sont en place et être strictement suivi. »

“Le zoo a mené une enquête approfondie sur tout le personnel qui se trouvait à proximité des lions et des tigres”, ont-ils écrit.

Il n’y a aucune preuve pour identifier la source de l’infection. Bien qu’il soit possible que l’infection ait été transmise par un porteur asymptomatique, il est de pratique courante pour tout le personnel de soins aux animaux et le personnel essentiel de se masquer à l’intérieur dans tous les espaces publics et non publics. Le statut sanitaire et vaccinal des employés est une information médicale confidentielle. mois à venir.