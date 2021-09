Tous les looks du tapis rouge du gala du Met 2021 – WWD

C’est le premier Met Gala depuis mai 2019, et quel monde différent. L’événement annuel, la plus grande soirée de la mode et un festin pour les fans de style et de célébrités, ressentiraient-ils la même chose ?

Bref, oui. Alors que les journalistes sont masqués et que le nombre approuvé de points de vente a diminué, c’est toujours au coude à coude et les célébrités font toujours la même danse entre des caméras clignotantes, des fans hurlant de l’autre côté de la rue et beaucoup de faste.

Ilana Glazer, co-animatrice du livestream Met, est la première célébrité à arriver, et apporte la confirmation que – effrayant – les invités célèbres ne seront pas tenus de porter des masques sur le tapis rouge.

Vers 17h30, une drumline descend la Cinquième Avenue et monte les escaliers, jouant « Empire State of Mind » et « Uptown Funk » alors que la foule hurle. Et oui, même les journalistes sont ravis. Il donne le ton pour une soirée amusante et exaltante. Quelques instants plus tard, cependant, les voitures de police s’arrêtent et les lumières clignotent. Biden, c’est toi ? La rumeur dit qu’il s’agit d’un financement de la protestation de la police, arrêtant la circulation sur la cinquième.

La représentante de New York Carolyn Maloney est la première célébrité à réussir, portant un drapé qui déclare « l’égalité des droits pour les femmes » et frappant un tambourin qui dit « ERE OUI ». C’est la première déclaration politique de la nuit.

A 18h, le chéri Timothée Chalamet (l’un des co-animateurs de la soirée) arrive. Adorable comme toujours. Il ondule et se promène dans des chaussures montantes Converse. « Quoi de plus américain que Chuck Taylors ? il dit. Le reste de son look est Haider Ackermann.

Nous avons des pantalons de survêtement au Met Gala ! Avec l’aimable autorisation de Jerry Lorenzo de Fear of God.

James Corden dit que la meilleure partie du Met Gala est de “regarder les gens regarder du pain”.

Amanda Gorman est vêtue de Vera Wang, inspirée de la Statue de la Liberté. Elle est gracieuse et dit que sa pochette est inspirée de la poésie.

Ella Emhoff et Julia Garner arrivent main dans la main avant de s’arrêter pour travailler les caméras. Dans Stella McCartney – déjà une pro, Emhoff jette le nom par-dessus son épaule.

Evan Mock est dans les archives Thom Browne, et dit que son icône de la mode américaine est “lui-même” et qu’il a pleuré en regardant l’émission Thom Browne samedi tout en faisant des recherches. Il est en contact avec ses émotions et a un ego sain en plus !

Georgina Chapman et Adrien Brody arrivent ensuite. “Je ne suis qu’une escorte”, dit-il, avant de partager qu’il porte Dior.

Maisie Williams porte une création de son petit ami, Reuben Selby. “R euben” épelle-elle pour les journalistes.

Ces cris sont-ils pour… le maire De Blasio ? Oh non, attends, c’est Billie Eilish derrière lui.

Channing Tatum est ici sans Zoë Kravitz, un peu garde du corps et déplacé dans son smoking noir uni et son crâne rasé. Kravitz arrivera plus tard avec l’équipe Saint Laurent.

Lil Nas X retire sa cape pour révéler une armure de statue en or. Il doit monter les escaliers à cause de l’armure, mais le rend bien sûr divertissant.

Chance the Rapper, portant une collaboration personnalisée avec Ralph Lauren, dit que son look est un hommage au “hip hop, hommage à la noirceur parce que la noirceur est la culture américaine”.

« Je suis ravi de voir tout le monde – je n’ai vu personne depuis deux ans et demi », déclare Iman, dont le look de Harris Reed dégage « de l’espoir ».

Elliot Page monte tranquillement les escaliers et se dirige vers l’intérieur.

Nous sommes en plein chaos. Kim Petras arrive avec une tête de cheval, suivie de peu par Steph et Ayesha Curry, Karlie Kloss avec Wes Gordon, Addison Rae et Jackie Aina de Carolina Herrera. Tracee Ellis Ross est la royauté de la mode à Balenciaga et Tiffany – rendant hommage à sa mère Diana Ross, dit-elle.

Tom Daley, qui vient avec l’équipe Moschino, dit qu’il envisage de lancer sa propre ligne de tricots, après que son tricot soit devenu viral aux Jeux olympiques.

La foule devient folle de Pete Davidson dans Thom Browne, dormant sur Josh O’Connor, qui se faufile derrière lui (une erreur !).

Irina Shayk fait ses débuts avec une coupe de cheveux courte. « Il m’a fait le faire ! dit-elle en désignant Jeremy Scott. “Coupable!” il à répondu.

Corey Gamble vérifie ses textes pendant que Kris Jenner travaille les caméras.

AOC porte une robe qui dit “Tax the Rich”, faisant la deuxième déclaration politique audacieuse de la nuit – au milieu d’une foule de personnes très riches qui pourraient ne pas être d’accord. Est-ce censé être ironique ? Elle est avec Aurora James de Brother Vellies, qui a confectionné la robe – vraisemblablement très chère.

Venus Williams dit que sa robe Prabal Gurung est «très américaine» et s’inspire de Halston.

C’est Kacey Musgraves ! C’est les Bieber ! C’est Gabrielle Union ! C’est Jimmy Fallon ?

La foule commence à scander « J.Lo ! J.Lo ! » Dans Ralph Lauren, elle a un chapeau, elle a une traîne, elle a une cape, dont elle se débarrasse. Il y a beaucoup de débutants ici, mais J.Lo n’en fait pas partie.

Les athlètes se présentent ce soir. Simone Biles brille comme aucune autre dans Area couture x Athleta, tandis qu’Allyson Felix, qui est arrivée avec Biles, est éthérée en Fendi à plumes bleu ciel. Et avec un créneau d’arrivée juste après J.Lo. Ils passent un moment mignon lorsque deux silhouettes – à capuchon dans des combinaisons noires zippées sur leurs visages – passent silencieusement devant. Oui, c’est Kim et Kanye, un couple à mi-divorce. Momager Kris Jenner attend fièrement en haut des escaliers. Un autre moment phare, sécurisé.

Kendall dans – haleter! — encore une robe nue ! Elle monte les escaliers à côté de Gigi Hadid, vêtue de Prada, qui dit aux journalistes que son nouveau bébé dort à la maison.

L’équipage Valentino arrive beaucoup en profondeur, rivalisant avec le groupe Moschino. Oups ! Normani ! Janet se moque !

« L’éclairage est-il bon ? » demande Normani avant d’expliquer que sa mère a aidé à réduire ses options à une robe Valentino souci. Après avoir fini de parler, elle demande aux reporters vidéo de jeter un filtre sur les images.

Alors que certains de la vieille garde – J.Lo, Kate Hudson, Pharrell – se sont avérés, c’est définitivement une nuit qui appartient aux débutants. Inclusivité : toujours à la mode.

