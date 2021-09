Tous les looks que vous devez voir – WWD

Le grand soir de la télé est de retour ! L’année dernière, les Emmys ont été l’une des premières grandes remises de prix à avoir lieu pendant la pandémie, ce qui signifie que c’était le premier coup de couteau qu’Hollywood a pris lors de l’ensemble des récompenses virtuelles. Le tapis rouge de cette année a eu lieu entre Los Angeles et Londres, où les nominés basés au Royaume-Uni ont foulé le tapis rouge à Soho House. Les prix, organisés par Cedric the Entertainer, ont été conçus pour être une soirée historique dès le début. La star de “Pose” Mi Rodriguez est devenue la première interprète transgenre nominée dans une grande catégorie d’acteur lorsqu’elle a reçu la nomination pour la meilleure actrice principale dans une série dramatique. “The Crown” sur Netflix et “The Mandalorian” sur Disney + sont à égalité pour les émissions les plus nominées, chacune avec 24.

Ici, toute l’action du tapis rouge que vous devez voir de la nuit.

