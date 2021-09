Tous les looks taille-inclus à la Fashion Week printemps-été 2022

As Précieux Lee est sorti sur la piste pour ouvrir Christian siriano, elle est devenue le symbole de quelque chose qu’il défend depuis longtemps : l’inclusivité.

“Je veux que les gens voient que les courbes et le corps sont célébrés et beaux”, a-t-il déclaré en exclusivité à E!’S Zanna Roberts Rassi de la décision d’avoir le mannequin pour le coup d’envoi et la clôture de sa session de sept. 7 spectacle. “C’était très important.”

Depuis 2016, le designer – qui est devenu célèbre en tant que lauréat de Project Runway il y a plus d’une décennie – a non seulement inclus des modèles de grande taille dans ses spectacles, mais a été l’un des très rares à véritablement mettre en valeur et répondre à des figures plus complètes dans l’industrie et au-delà. Alors que sa 40e collection se déroulait sur le podium lors de la Fashion Week de New York, il était clair qu’il restait une fois de plus fidèle à sa philosophie de marque, envoyant des mannequins de différentes tailles, races et ethnies se pavaner dans ses vêtements.

Bien que de nombreux concepteurs continuent d’exclure les modèles en dehors des mesures étroites de longue date de l’industrie, il semble que le vent commence à tourner car certains viennent enfin à l’idée d’élargir leur gamme.