Tous les magasins exigeant que les gens portent des masques faciaux après le 19 juillet – liste complète | Royaume-Uni | Nouvelles

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré: “Nous savons par les propres conseillers du gouvernement et par l’Organisation mondiale de la santé que le port d’un couvre-visage à l’intérieur réduit les transmissions.

« Cela conduit également à une plus grande sécurité publique et à une plus grande confiance du public.

“Tant que le virus est toujours avec nous, et tant que nous sommes toujours préoccupés par la transmission du virus, nous le rendrons obligatoire.”

Certains magasins et supermarchés ont également déclaré que les clients seront encouragés à porter des masques faciaux lors de leurs visites dans les locaux après le 19 juillet.