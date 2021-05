Tous les maquilleurs de la saison 3 de Glow Up de la BBC et de leurs Instagram ⋆ .

Si vous n’avez pas regardé Glow Up sur BBC iPlayer, qu’est-ce que vous avez fait?

À l’aube de son quatrième épisode de la saison trois ce soir, l’émission de compétition présentée par Maya Jama teste les compétences et la polyvalence de 10 MUA alors qu’ils rivalisent pour devenir la prochaine star du maquillage en Grande-Bretagne. Le spectacle pousse les concurrents à sortir de leur zone de confort et à repousser les limites du possible avec une palette de maquillage et un talent brut.

Les concurrents sont soumis à un examen minutieux par les juges et Dominic Skinner et Val Garland. Skinner est un maquilleur senior mondial pour MAC Cosmetics. Garland est la directrice du maquillage mondial de L’Oréal Paris, en plus d’être surtout connue pour avoir travaillé avec d’énormes célébrités telles que Britney Spears et Lady Gaga, cette dernière sur laquelle elle a maquillé la couverture de l’album Born This Way. Val est devenu emblématique de la série en raison de l’exclamation convoitée de «ding dong!» elle récompense ses visages préférés de la semaine.

Voici un aperçu de tous les artistes talentueux en compétition cette année et une vitrine du maquillage qu’ils ont partagé sur Instagram:

Ryley – @ryleyisaac

Abonnés: 714,000

Ryley a 19 ans et a acquis un énorme profil sur ses réseaux sociaux, où elle est connue pour présenter sa tache de naissance et célébrer ses différences.

Elliott – @bankselliot

Abonnés: 17,000

Elliot, basé à Manchester, est connu pour trouver un terrain d’entente entre les styles de maquillage spéciaux et de beauté.

Sophie – @sophiebaverstock

Abonnés: 14000

Sophie, 21 ans, basée à Londres, est connue pour ses détails et se targue de son perfectionnisme.

Xavi – @xaviguillaume

Abonnés: 6,135

Xavi dit qu’il a utilisé du maquillage pour mettre ses sentiments dans une image et c’est ainsi qu’il a réalisé ses talents.

Dolli – @ dolli.glam

Abonnés: 11,600

Dolli, basée à Londres, prouve déjà qu’elle est une force avec laquelle il faut compter dans la compétition.

Nic – @nicmarilyn

Abonnés: 4,032

Nic basée à Londres dirige également sa propre entreprise de paillettes écologiques végétaliennes appelée Disco Dust, en plus d’être professeur de yoga et de méditation.

Craig – @craighamiltonartistry

Abonnés: 4,722

Craig, né en Irlande du Nord, est maintenant basé à Londres, où il a travaillé comme maquilleur pour Bobbi Brown Cosmetics et NARS Cosmetics.

Jack – @jackoliverx

Abonnés: 6,670

Jack a eu deux ans de maquillage et revient pour montrer leurs compétences. Parallèlement au maquillage, Jack a travaillé comme soignant de première ligne pendant la pandémie.

Samah – @samahsay

Abonnés: 27,800

Samah dirige un YouTube de maquillage populaire et travaille sur un comptoir de maquillage dans la vente au détail – elle a l’habitude des clients délicats, mais peut-elle prendre les juges?

Alex – @lipglosslezza

Abonnés: 6,030

L’icône Scouse et le rouge à lèvres autoproclamé lesbien Alex peut tout faire. En plus d’être une maquilleuse féroce, elle est une coiffeuse et une styliste de mode qualifiée.

Regardez Glow Up tous les mardis sur BBC iPlayer à partir de 19 heures.

Crédit d’image en vedette: @ dolli.glam, @bankselliott, @sophiebaverstock

