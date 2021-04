Tous les mariages avec les acteurs depuis le début du spectacle ⋆ .

Vous pourriez regarder Made in Chelsea et penser que c’est une merveille que l’un des couples ait réussi à rester ensemble, et encore moins à avoir des mariages et des bébés. Le spectacle n’est plein que de drames, d’arguments, de tricheries et de ruptures – mais certains couples ont en fait fait la distance.

Il y a eu un total de sept mariages et engagements des membres de la distribution depuis le début de l’émission il y a dix ans, jusqu’en 2011.

Voici toutes les stars de Made in Chelsea qui ont eu des mariages ou qui ont des mariages en attente avec d’autres membres de la distribution ou des personnes qu’ils ont rencontrées depuis leur apparition dans la série.

Ollie Locke et Gareth Locke

Ollie et Gareth ont eu le tout premier mariage Made in Chelsea qui a été montré dans la série, et si vous ne versez pas une larme, vous mentez. Le couple s’est marié lors d’une cérémonie d’une beauté enviable au Natural History Museum de Londres avec seulement 13 invités. La liste des invités comprenait Binky, Liv Bentley et Sophie Hermann.

Après avoir planifié un énorme mariage de rêve, cela n’a pas pu se produire en raison des restrictions de verrouillage de Covid, alors ils ont plutôt décidé de se marier dès qu’ils le pouvaient. Gareth a déclaré lors de l’émission que sa mère était dans un foyer de soins souffrant d’Alzheimer et de Covid-19 et ne pouvait pas venir au jour, alors ils ont laissé un siège vide à sa place.

Le couple prévoit maintenant d’avoir un bébé avec une mère porteuse!

Millie Mackintosh et Hugo Taylor

Millie Mackintosh et Hugo Taylor se sont rencontrés à l’âge de 16 ans et se sont fiancés en juillet 2017, après avoir ravivé leur relation précédente. Le couple Made in Chelsea s’est ensuite marié en juin 2018 à Whithurst Park dans le West Sussex, mais s’est officiellement marié à l’hôtel de ville de Chelsea quelques jours avant la réception.

Millie et Hugo sont maintenant mariés depuis près de trois ans et ont accueilli leur premier bébé, une fille appelée Sienna Grace, en mai 2020. Millie avait déjà été mariée au rappeur Professor Green, mais ils se sont séparés en 2016 après un mariage de deux ans.

Spencer Matthews et Vogue Williams

Quand il était un mauvais garçon régulier de Made in Chelsea, Spencer Matthews était la personne de la série à laquelle on s’attendrait le moins à penser aux mariages et à s’installer. Mais, c’est exactement ce qu’il a fait et il est maintenant marié avec des enfants. Spencer et Vogue ont annoncé leurs fiançailles en février 2018, puis se sont mariés au domaine Glen Affric de sa famille en juin 2018. Le mariage a été décrit comme «simple et intime» avec juste leurs amis les plus proches et leur famille présents.

Le couple a eu leur fils, Theodore Frederick Michael Matthews, en septembre 2018, puis a accueilli leur fille, Gigi Margaux Matthews, à l’été 2020.

Oliver Proudlock et Emma Louise Connolly

Oliver Proudlock a épousé en secret Emma Louise Connolly en décembre 2020. Ils ont prononcé leurs vœux à l’église St Albans avant d’avoir une très petite réception à l’hôtel Ned à Londres. La cérémonie était petite et la quatrième fois, le couple avait tenté de se marier. Ils ont eu trois dates de mariage annulées auparavant, en raison de la pandémie de coronavirus.

Le couple a annoncé ses fiançailles pour la première fois en août 2018, après la proposition de Proudlock lors d’un voyage à Göteborg, en Suède, pour leur anniversaire de quatre ans.

Louise Thompson et Ryan Libbey

Louise Thompson s’est fiancée à Ryan Libbey en août 2018. Ils avaient initialement prévu de se marier l’année suivante, mais ont depuis suspendu les projets de mariage. Ils se sont rencontrés lorsque Ryan a donné à Louise une séance de PT et il est ensuite devenu un membre de la distribution de l’émission à ses côtés. Le couple a déclaré qu’il aimerait avoir un mariage sur le thème de Noël.

Binky Felstead

Binky Felstead a commencé à sortir avec son fiancé actuel Max Darnton en janvier 2019. Ils se sont fiancés en septembre 2020, après un peu plus d’un an et demi ensemble. Binky a posté une photo de l’énorme bague à son doigt, sous-titrée: «Le plus simple oui jamais !!»

Le couple attend maintenant leur premier bébé ensemble en 2021. Binky a un enfant avec son ancien partenaire, la co-star de Made in Chelsea, Josh «JP» Patterson, appelée India.

Lucy Watson

Made in Chelsea OG Lucy Watson s’est fiancée à son petit ami James Dunmore en septembre 2020. Ils se sont rencontrés sur le plateau lors du tournage de MIC en 2015. Lucy a décrit cela comme un coup de foudre et le couple a emménagé ensemble en 2017.

En septembre 2020, Lucy a annoncé que James lui avait proposé ses vacances en Grèce. Il a posé la question sur un yacht avec du champagne. Lucy a dit qu’elle voulait se marier à l’étranger cet été.

Histoires similaires recommandées par cet auteur:

• À l’intérieur de Langley House: le manoir chic des Cotswolds où le nouveau Made in Chelsea a été tourné

• Les bébés Made in Chelsea: ce sont tous les membres de la distribution qui ont des enfants

• Mariages de Love Island: ce sont tous les insulaires qui se sont mariés depuis le spectacle